Home / Chubut / Chubut abre la solicitud de vacantes escolares para el ciclo lectivo 2026 a través de DINO

El Gobierno del Chubut garantiza que todos los niños y niñas de la provincia tendrán su vacante asegurada para el ciclo lectivo 2026, mediante un proceso de solicitud más ágil y accesible.
 
La gestión podrá realizarse del 15 al 30 de septiembre, habilitada desde las 00:00 hs del día 15, de manera rápida y segura a través de DINO, la plataforma digital de trámites de la provincia.
 
Esta primera etapa de inscripción corresponde únicamente a:
 
*Salas de 3, 4 y 5 años de Nivel Inicial.
 
*Primer grado de Nivel Primario.
 
Preferencias y datos complementarios
 
Al momento de completar la solicitud, las familias podrán:
 
*Señalar la preferencia de escuela y turno.
 
*Informar si el estudiante ya cuenta con hermanos en la institución.
 
*Indicar si el niño, niña o adolescente requiere apoyo educativo.
 
Documentación requerida
 
Para completar la solicitud de vacante, se solicita contar con la siguiente documentación:
 
*Documento Nacional de Identidad (DNI) del niño, niña o adolescente.
 
*DNI de madre, padre o tutor responsable.
 
*Partida de nacimiento del niño, niña o adolescente.
 
*Constancia de CUIL del niño, niña o adolescente.
 
*En caso de corresponder, certificado de discapacidad.
 
Ventajas de la gestión digital
 
El Ministerio de Educación provincial destacó los beneficios de utilizar la plataforma DINO para este trámite:
 
*Proceso rápido y en línea, disponible las 24 horas.
 
*Mayor transparencia y seguimiento de la solicitud.
 
*Evita traslados y filas en las escuelas.
 
*Facilita la gestión administrativa tanto a las familias como a las instituciones educativas.
 
Modernización del sistema educativo
 
De esta manera, el Gobierno del Chubut continúa impulsando la modernización de los trámites escolares, garantizando un acceso más equitativo, eficiente y transparente al sistema educativo provincial.
 
Contacto DINO: las familias pueden comunicarse a través de WhatsApp al 280 460-3466.

 
 
 
