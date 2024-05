Cholila: Denuncian abuso de autoridad y prepotencia por parte de funcionarios de la Secretaría de Bosques

La semana pasada hubo una reunión con productores forestales y leñateros, varios de los cuales pidieron ser eximidos de las multas por infracciones labradas por los inspectores locales. La situación derivó en la objeción de la delegada Cecilia Saeb y su negativa a “saltar” las leyes vigentes para beneficiar a los empresarios.

En una entrevista con Cadena de los Andes, precisó ayer que “una persona involucrada en una infracción que está en curso, empezó a reclamar puntualmente que yo no había solucionado su problema de madera incautada por la policía, exigiendo la guía para ir a retirarla. Cuando traté de explicar esto, la misma secretaria de Bosques, Cecilia Gajardo, me hizo callar de manera autoritaria y levantando su tono de voz me gritó ‘dejá hablar a la gente’”.

“Cada vez que intentaba hablar, el director de políticas forestales, Damián Soto, directamente me hacía la señal de stop y que me mantenga callada. Me sentí totalmente expuesta de parte de mis superiores, encima ante reclamos fundamentados totalmente desde la ilegalidad”, recalcó.

Sumó que “luego apareció alguien que pidió soluciones por una guía adulterada, donde agregó algo de forma casera con una lapicera. O sea, abiertamente era adulteración de un documento público, ya que si corresponde alguna modificación la tiene que hacer la autoridad forestal con su sello y firma. Abiertamente es una contraposición a los reglamentos vigentes y yo, con 20 años de servicios en la repartición, no me voy a prestar a ello”.

A lo largo de la reunión, Cecilia Saeb se preguntó varias veces “para qué me mandaron a llamar, si nunca me dejaron contestar a los planteos de los presentes. Para mí fue una situación tremenda, sometida al autoritarismo de estos funcionarios y siempre la seña de sus manos para no dejarme hablar, incluso cuestionando irónicamente cada una de mis actuaciones al frente de la delegación”.

Insistió con que “nunca me dieron la oportunidad de aclarar lo que fuera necesario ante las acusaciones y todo lo que se estaba diciendo en mi contra, porque en un momento era en forma directa. Hasta se cuestionó la organización del espacio físico de la oficina o que no atiendo mi teléfono particular durante la tarde, sin evaluar que muchos días estoy de recorrida por lugares remotos como el río Tigre”.

“Por suerte –agregó-, también hubo gente que reconoció la atención y el trato con que se la recibe en la delegación y también hubo otros con la coherencia y la armonía que se necesitaba poner en ese momento. Pero lo cierto es que la mayoría salió más confundida porque se dijeron cosas que no son ciertas”.

Por otra parte, Saeb señaló que “Almendra también dijo de manera muy autoritaria que se me va a poner un libro de quejas y que se pueden sentir libres de exponer ahí todas sus quejas. Yo pediría mejor un sistema de cámaras, para que vean realmente cómo es mi trato con la gente y cómo reacciona, aún ante la negativa por una trámite que no está contemplado en las leyes”, contrapuso.

De igual modo, la funcionaria local se preguntó “si el gobernador está al tanto de esta conducta de los funcionarios de la Secretaría de Bosques, ya que él es el primero en pedir la legalidad de todo y, en mi caso, no estoy dispuesta a apartarme de las normativas vigentes”.

En consecuencia, Cecilia Saeb denunció en la Comisaría de la Mujer de Cholila, a la secretaria del Bosques, Cecilia Gajardo, al director de Políticas Forestales, Damián Soto, y al director territorial de Delegaciones Forestales, Luis Almendra, por “violencia laboral y abuso de autoridad”.

En concreto, dijo que “lo tomo como una persecución que se inició puntualmente ese día. Me asesoré con una abogada e hice la denuncia correspondiente. Puntualmente, como mujer, Damián Soto me hizo sentir en situación de inferioridad. Me llamaron para exponerme y para desautorizarme en mi función y sin derecho a responder”.