Cholila comenzó a construir invernaderos a través del programa provincial de Agricultura Familiar

La Municipalidad presentó un proyecto de producción de alimentos frescos y en cantidad significativa que prevé variedad de hortalizas, y precios al alcance de los ciudadanos todo el año.

En el marco del Programa de Agricultura Familiar Chubut (PROAF) del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, encabezado por Leandro Cavaco, el Municipio de Cholila comenzó la construcción de los 650 mts2 de invernaderos para la producción de hortalizas.

Cholila fue una de las primeras localidades en realizar un proyecto de producción de alimentos frescos y en cantidad significativa que prevé variedad de hortalizas, y precios al alcance de los ciudadanos todo el año.

El subsecretario de Agricultura, Claudio Mosqueira, señaló que “en la localidad cordillerana vamos por la buena senda, se concreta rápidamente una política simple a la vista, pero muy profunda para el mejoramiento de la calidad de vida. Nuestra propuesta es que cada productor resuelve gran parte de su sustento y que conozca a su vez el real potencial que tiene. Estamos capacitados en Chubut para autoabastecimiento de alimentos”.

En tanto que, el intendente de Cholila, Silvio Boudargham, detalló que “apenas nos anoticiamos del PROAF Chubut, junto al secretario de Producción de la municipalidad, José Jalley empezamos a proyectar un plan adaptado a la localidad, para que los habitantes no tengan que esperar un camión con verduras no frescas y precios no acordes al momento que se vive”.

“Este programa provincial engloba estos detalles e impulsa a que los chubutenses produzcamos alimentos en nuestra tierra. Sembraremos hortalizas de hoja (lechuga, escarola, repollo, acelga, espinacas, achicoria, rúcula, entre otras). Faltan unos días para concretar esta política en bien del alimento para nuestra gente”, agregó.

PROAF en Cholila

El PROAF tiene como finalidad generar círculos proactivos en las localidades, puestos de trabajo genuino, el autoabastecimiento de productos frescos, puesta en valor del saber que hacer de los productores y la reducción del impacto ambiental negativo, recuperando suelos inactivos.

Tiene como base el agroalimento, y como componente el fortalecimiento de las capacidades organizativas, el desarrollo productivo y acceso al mercado, herramientas financieras y sustentabilidad social y ambiental. Así también atiende la producción de agroalimentos en el marco de las políticas que promueve el Estado Provincial y Nacional en la lucha por la mejor calidad de vida y la seguridad alimentaria.

