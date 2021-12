Cholila: Boudargham confirmó la suspensión de la Fiesta Nacional del Asado

Este lunes se confirmó que Cholila suspende la Fiesta Nacional del Asado 2022, lo hizo el intendente Silvio Boudargham, quien señaló que la decisión responde a una sumatoria de cuestiones, principalmente “la pandemia” que sigue estando en el país y el mundo.

En ese sentido indicó “Hoy lamentablemente no están las condiciones dadas para realizar semejante evento, principalmente el motivo es la pandemia, que está y continúa, está avanzando a pasos muy agigantados en todo el mundo al igual que en nuestro país más allá de que se dice que esta nueva cepa no es tan fuerte, pero es muy contagiosa, no creo que estemos en condiciones de recibir a tanta cantidad de gente…no podemos olvidarnos de todo lo que pasamos”

A lo que añadió que tampoco se puede desconocer las condiciones de los servicios de agua y electricidad “Son muchas cosas que se han ido sumando …”.

Además, subrayó que al ser una fiesta muy grande implica una inversión importante, “hoy no hay nada garantizado para seguir adelante pensando en hacer la fiesta del asado”, consideró.

Como alternativa, el intendente de Cholila junto a su equipo de gobierno y colaboradores tras realizar un profundo análisis sanitario y económico, en relación a lo que significa y moviliza la Fiesta Nacional del Asado , decidieron su suspensión, y como propuesta alternativa coincidieron en impulsar durante la temporada diversas actividades y eventos que sean atractivos para la población local , regional y para quienes eligen vacacionar en la cordillera.