Cholila administra la cuarentena con todas las actividades comerciales y productivas habilitadas, excepto el gimnasio municipal

La localidad de Cholila, por sus características y cantidad de habitantes, en tiempo de cuarentena, logró administrar el aislamiento social preventivo y obligatorio, de forma ordenada y controlada, priorizando siempre el cuidado de la salud de la gente y pensando en que la emergencia sanitaria por la Pandemia Covid 19, tenga el menor impacto en el bienestar y calidad vida de las familias.

Hoy a un poco más de un mes y medio de cuarentena, en la localidad de Cholila con los resguardos que la situación amerita y el cumplimiento de los protocolos y lo establecido por los Decretos de Necesidad de Urgencia Nacionales y Provinciales, los comercios están en actividad, los trabajadores informales y cuentapropistas también , al igual que el sector del campo; lo único que no está activo en funcionamiento son las actividades deportivas del gimnasio municipal, y aún no están habilitadas las salidas recreativas.

Sobre este último punto si bien en un primer momento se había incluido a Cholila dentro de las localidades del interior habilitadas para tener libre circulación interna, la llegada de vecinos de la localidad desde zonas de riesgo que debieron ingresar en calidad de viajeros en aislamiento preventivo y obligatorio, impidió que ello sucediera.

Silvio Boudargham intendente de Cholila, en diálogo con Noticias de la Comarca, indicó que en general la población de Cholila tomó con responsabilidad, conciencia y paciencia el aislamiento social preventivo y obligatorio; y recordó que el municipio está adherido al DNU 333 y 334 /2020 aunque la última disposición provincial que administra la salida de personas por DNI, no cayó bien entre la población, en ese sentido el mandatario municipal, adelantó que se analiza su aplicación y la semana que viene se dará a conocer la resolución al respecto.

Al respecto dijo “La gente quizás no entendió bien el sentido de las salidas por DNI, es para evitar el amontonamiento de gente especialmente en los comercios en donde las colas se deben hacer en el exterior, teniendo en cuenta además las condiciones climáticas actuales. Es una forma de organizarse también para las familias… pero bueno se mal interpreto, por eso estamos reviendo la medida .Su aplicación no significa que el municipio ni la policía va andar controlando los DNI, simplemente es una forma de organizarnos como sociedad”.

Así mismo aclaró que más que nada la aplicación del DNI, estaba pensada para la circulación en los comercios.

Boudargham, indicó que una actividad muy importante para la localidad es la temporada de cosecha de mosqueta, la cual se pudo realizar sin inconveniente, inyectando dinero a las familias que se dedican eso.

En materia social en el marco de la emergencia sanitaria desde el área social municipal se ha distribuido alrededor de 350 bolsones de alimentos, a lo que se sumó con éxito la entrega de leche fresca proveniente del tambo municipal la cual a la fecha ya había superado los 2.500 litros distribuidos en las hogares más vulnerables; además del sistema de asistencia del plan calor, en donde el municipio destina un porcentaje del mismo a la compra de leña y el monto restante se distribuye en aportes directos a beneficiarios para la compra de gas envasado y/o material combustible destinado a calefacción.

El intendente además resaltó que al no poder la gente salir a abastecerse a El Bolsón, los comercios locales trabajaron bien. Indicando también que junto a la dirección provincial de defensa del consumidor se comenzó a trabajar sobre el control de precios cuidados, tratando de acordar con los comerciantes la adecuación más cercana a los precios sugeridos, ya que en muchos casos al comerciante le es imposible debido a los costos mayoristas de la mercadería que llega a Cholila.

Así mismo adelantó que en los próximos días seguramente se van a estar firmando convenio con la provincia para la creación de la oficina municipal de defensa del consumidor.

Pago de haberes de abril

El municipio de Cholila, este miércoles depositó haberes de la planta permanente municipal, la semana que viene se prevé terminar de pagar contratos, becas y al personal del HCD, correspondiente al mes de abril. “Este mes pudimos cumplir con el pago de haberes, el mes que viene la verdad que no sabemos qué va a pasar, tuvimos una baja del 60 por ciento de los ingresos por coparticipación, que es mucho para las arcas municipales. Estamos gestionando para tratar de paliar la situación económica que se viene bastante difícil”, subrayó el intendente de Cholila, aunque se mostró expectante con la posibilidad de que el valor del barril de petróleo tenga una leve suba.

Bordargham, destacó el trabajo coordinado y articulado que el municipio viene realizando con salud y la policía; al tiempo que sostuvo, “Yo como intendente estoy al tanto del listado y controles diarios de los viajeros que ingresan en aislamiento preventivo. Tenemos bien aceitado la llegada y horario de la gente que viene de regreso a sus hogares, eso facilita el control y organización de los asilamientos”.

Armado de espacio internación extra hospitalaria

En el marco de la emergencia sanitaria por la Pandemia Covid 19, a pedido de salud, el municipio de Cholila dispuso unas 16 camas, en espacios especiales (una vivienda y el gimnasio municipal) para el albergue de ser necesario la internación de pacientes leves con covid-19.



Construcción de una sala febril

Así mismo, el municipio en una inversión que ronda los 250 mil pesos, concretada de forma conjunta entre el municipio y salud pública a través del área programática Esquel, ejecutaron la construcción de una sala febril, la cual prevé su finalización en las próximas horas.



Funcionamiento municipal

Las oficinas de las diversas áreas municipales, están con atención al público via telefónica y en casos que ameriten la presencia de la gente con atención por turnos. El área de obras públicas continúa ejecutando las obras en marcha y atendiendo las distintas demandas que van surgiendo.

Mientras que la operatividad de los empleados, también se organiza en base a las necesidades, en ese sentido cada responsable de área tiene la facultad de convocar a su personal teniendo en cuenta las demandas diarias a cubrir.



Limite Paralelo 42º

Consultado el intendente de Cholila por cuál es su mirada sobre los reclamos hacia el gobierno del Chubut, sobre la necesidad de flexibilizar la circulación regional laboral entre la comunidad rionegrina de El Bolsón y el resto de los pueblos de la Comarca Andina , a la altura del límite interprovincial del Paralelo 42º, Silvio Boudargham dijo “ Yo entiendo el reclamo de la gente, creo que si se hace de forma controlada y consiente, y se usa realmente para realizar la actividades que se puedan llegar a habilitar me parece bien… yo entiendo esto que todos tenemos familia a la que tenemos que darle de comer y cubrir sus necesidades básicas, más sabiendo que la situación sanitaria de El Bolsón hoy está controlada, sin casos positivos y sin circulación; esto puede ser posible si se hacen las cosas bien y con controles estrictos . La realidad es que la gente necesita tener sus ingresos para subsistir y la verdad es que hoy los municipios no tienen herramientas para sostener económicamente estas situaciones. Yo siempre digo hay que levantarse y atender a la gente con la mejor cara… hoy la situación provincial y municipal no es la mejor… ojala contáramos con las herramientas y los recursos para que todos pudieran quedarse en sus casas “, aseveró el mandatario municipal de Cholila.