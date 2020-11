Charla sobre Arqueología, Derechos Humanos y Patrimonio

En noviembre se realizará la cuarta charla del ciclo Experiencias en peritajes antropológicos en el cual peritas/os de la antropología comparten sus experiencias sobre caminos aún poco transitados por la disciplina en el país. La charla será el lunes 16 de noviembre, a cargo de la doctora Laura Duguine, arqueóloga y gestora del patrimonio

En el encuentro, titulado Arqueología, DDHH y Patrimonio. Problemas y estrategias metodológicas, se presentará la experiencia y los desafíos en la realización de pericias en el campo de la arqueología.

La actividad es organizada por la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y surge para dar respuesta a un área de vacancia teórica y formativa a nivel nacional. Su fin es desarrollar las particularidades de este campo de desempeño profesional, en las modalidades de relación establecidas con distintas instancias judiciales para establecer los puntos de pericia o en sus estrategias para resolver tales peticiones, de modo que magistradas/os y funcionarias/os puedan comprender situaciones socioculturales complejas.

Lunes 16 de noviembre – 18 horas



Inscripciones

Completar el siguiente formulario

Hay tiempo para inscribirse hasta el 15 de noviembre.



Perfil Laura Duguine

Profesora en Ciencias Antropológicas con orientación en arqueología, por la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Trabaja desde 2009 en el Sitio de Memoria ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético” y desde 2014 coordina el equipo de trabajo del mismo. Ha llevado adelante planes de trabajo de investigación material en los ex CCDTyE ESMA, Automotores Orletti, Olimpo (CABA), Escuelita de Famaillá (Tucumán), D2 (Mendoza) y ha asesorado en otros espacios, tanto del país como del exterior, mediante convenios de Cooperación Internacional: ex CCD Monte Pelloni, Vesubio (Pcia. Bs As) y el ex Departamento de Investigaciones, Comisaría 3°, Agrupación Especializada y Penal de Emboscada, todos ellos en Paraguay. Desde hace cinco años lleva adelante, junto a su equipo de trabajo, prácticas profesionales con estudiantes de la materia Arqueología Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) en el Sitio de Memoria ex CCDTyE “Club Atlético”. Participó de la ONG Acciones Coordinada contra la Trata en la cual trabajó como perito en casos como el de la desaparición de Yamila Cuello (2009) fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari y la causa por averiguación de paradero de Johana Chacón, a cargo de la unidad Fiscal Especial N° 6, Provincia de Mendoza. Dirige y ha sido jurado en tesis sobre memoria del terrorismo de Estado. Integra de forma militante el equipo interdisciplinario de conservación de la Imprenta ubicada en la capital de Córdoba “Roberto Matthews” del PRT-ERP, recuperada en marzo de 2019.