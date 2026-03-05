César Salamín: «Hoy nuestra prioridad es que antes del invierno cada familia que perdió su casa tenga un techo»

El intendente César Salamín inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de El Hoyo con un emotivo discurso en el que repasó la gestión municipal, destacó el trabajo de prevención que mitigó los efectos del incendio de enero y anunció la próxima entrega de viviendas a damnificados.

En un mensaje marcado por la resiliencia y el llamado a la unidad, el jefe comunal comenzó su alocución refiriéndose al duro comienzo de año que vivió la comunidad: «Este año arrancó de una manera muy dura para todos los que somos vecinos de El Hoyo y de la comarca. Pero si seguimos trabajando juntos estoy seguro que vamos a ponernos de pie más fortalecidos que nunca».

Salamín enfatizó que la tragedia pudo haber sido mucho peor gracias al trabajo preventivo realizado durante su gestión. «Cuando llegó el fuego, ya teníamos cosas hechas», afirmó, detallando las acciones previas: limpieza de las 8 hectáreas de Puerto Patriada, ampliación de zonas seguras, mejoramiento de caminos y el fortalecimiento de un área de Protección Civil equipada con vehículo propio, personal capacitado, kits de ataque rápido y motobombas nuevas.

El intendente agradeció especialmente a las instituciones y vecinos que trabajaron codo a codo durante la emergencia: Hospital, policía, bomberos, escuelas, brigadistas y particulares que «arriesgaron sus bienes en pos de ayudar y proteger a sus vecinos desinteresadamente».

Plan de viviendas: el compromiso central

El anuncio más relevante del discurso fue la inminente entrega de las primeras viviendas a las familias que perdieron sus hogares. «Los invito a todos a que nos acompañen, que vengan a verlas, a entregársela a los vecinos», convocó el mandatario al informar que en los próximos días se van a inaugurar las primeras viviendas.

Las casas, de 40 metros cuadrados, cuentan con:

· Materiales preparados para el clima de la región

· Aislación térmica y acústica

· Paredes y techos retardantes al fuego

· Ventanas con doble vidrio

· Dos habitaciones, cocina-comedor y living

Además, serán entregadas completamente equipadas con cocina, estufa a leña, termotanque eléctrico, tanque de agua, heladera, mesa, sillas, camas y colchones, «todo listo para que la familia llegue y pueda instalarse sin demoras».

Asistencia integral a los damnificados

El jefe comunal detalló las múltiples líneas de acción para acompañar a quienes sufrieron pérdidas:

· Más de 30 certificados a damnificados directos y 200 a indirectos para acceso a créditos blandos.

· Gestión de 1500 millones de pesos para consumo y 2500 millones para comercios, aprobados o en proceso.

· Entrega de fardos de pasto, balanceados, alambre, herramientas.

· Reposición de tanques y caños de agua.

· Reconstrucción del tendido eléctrico en Puerto Patriada.

«Todo esto lo estamos logrando gracias a un montón de gente», expresó Salamín, con un especial agradecimiento al gobernador Ignacio Torres y su equipo, a los trabajadores municipales, juntas vecinales y cada vecino que «se remangó y puso el hombro».

Gestión 2025: obras y recuperación de espacios públicos

El intendente repasó los logros del año anterior, destacando obras que no se realizaban en más de 12 años:

· Limpieza y recuperación de más de 40 kilómetros de canales pluviales rurales

· Nivelación de las rutas A33 y A34

· 4.000 metros de adoquinado en distintas calles

· Puesta en valor de la sala velatoria y el museo

· Centro de monitoreo con cámaras de alta definición

· Instalación y reparación de más de 250 luminarias

· Relleno y ensanche de 100 kilómetros de caminos de ripio

· Seis nuevas perforaciones de agua

· Reactivación del sendero a la Catarata de El Hoyo

En materia cultural y deportiva, mencionó la realización de la Fe…