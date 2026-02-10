Cerro Hermitte: Provincia reasigna $300 millones para llevar a cabo un estudio de ingeniería para la estabilización del barrio Médanos

El titular del Ejecutivo chubutense confirmó que se reasignará una partida provincial de $300 millones, no ejecutada desde 2024 por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, para llevar a cabo un estudio de ingeniería destinado a desarrollar un plan de acción para la estabilización del barrio Médanos, ubicado también sobre una de las laderas del Cerro Hermitte. También, el mandatario visitó las instalaciones de la empresa que llevará a cabo, con fondos provinciales, la obra de 52 viviendas para damnificados por el derrumbe del Cerro. En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo pidió celeridad a los concejales de Comodoro Rivadavia en la elaboración de un proyecto de ordenanza que prohíba “cualquier tipo de urbanización” en zonas de alto riesgo, “para que nunca más los comodorenses tengan que sufrir las consecuencias de la irresponsabilidad de haber permitido la edificación de asentamientos en zonas de riesgo, ignorando las advertencias de expertos y organismos como el SEGEMAR”.

En el marco de las acciones que la Provincia lleva adelante para acompañar y asistir a las familias damnificadas por el derrumbe del Cerro Hermitte, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres confirmó que se reasignará una partida habilitada en 2024 para la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y no ejecutada, por un total de $300 millones, para la realización de un estudio de ingeniería para la estabilización del cerro en el barrio Médanos, próximo a la zona donde ocurrió el desmoronamiento, y de este modo eliminar factores de riesgo que pudieran provocar un hecho similar en el futuro.

A su vez, el titular del Ejecutivo encabezó una recorrida en Comodoro Rivadavia, donde se reunió con vecinos de la zona afectada y con representantes de la empresa que llevará a cabo la construcción de 52 viviendas en el sector, a partir de una inversión provincial de más de $5.500 millones.

El mandatario también instó al Concejo Deliberante local a avanzar en el tratamiento de un proyecto de ordenanza que restrinja la edificación en sitios donde se encuentra prohibida.

Aportes y construcción de viviendas

Al respecto, Torres confirmó que “además de los más de $650 millones que destinamos para la instalación de servicios públicos en el sector donde se van a levantar las nuevas viviendas, exigimos a los concejales celeridad en el tratamiento de un proyecto de ordenanza que prohíba cualquier tipo de urbanización en sitios de alto riesgo, como lo fue el barrio Sismográfica, donde la desidia de gestiones anteriores, que no solo permitieron edificar sino que también inauguraron obras, provocó que hoy más de 300 familias hayan perdido su techo”.

Sobre este punto, el titular del Ejecutivo confirmó que “se va a reasignar, de manera inmediata, una partida de $300 millones habilitada a la Municipalidad en 2024 y que nunca se ejecutó, para realizar un estudio de suelos de manera urgente en el barrio Médanos, ubicado en la otra ladera del Cerro y, de este modo, evitar un eventual desmoronamiento a futuro”.

De igual manera, el Gobernador recorrió el barrio donde se llevará adelante el loteo de 52 viviendas para las familias afectadas por el derrumbe del Cerro Hermitte, y también visitó las instalaciones de la empresa Bahía Blanca Viviendas SRL, que realizará la obra de las casas en cuestión.

“Pedimos la mayor celeridad posible en los trabajos para que, cuanto antes, los damnificados puedan contar con su vivienda, y también instamos a que se cree una Comisión de Seguimiento en el Concejo Deliberante para el seguimiento de la ejecución de los subsidios, la adjudicación de créditos bancarios y todo lo relacionado con las distintas necesidades de las familias afectadas”, expresó.

Garantías, transparencia y trazabilidad

“Lo fundamental es que ahora el Municipio va a tener que garantizar, por todos los medios, que finalmente se cumpla lo que no se cumplió durante todos estos años: prohibir cualquier tipo de construcción en el barrio Sismográfica y en otros sectores donde existe riesgo de derrumbe”, aseguró Torres, recordando que “no puede volver a ocurrir lo que sucedió en el pasado, donde no solamente se permitió construir en este barrio sin tener en cuenta informes como el que elaboró el SEGEMAR en 2002, sino que incluso hubo dirigentes que inauguraron obras viales y llevaron servicios públicos, a pesar de las advertencias, a un sector donde muchos vecinos empezaron a construir su proyecto de familia y hoy no tienen nada”.

“La Provincia, y en primer lugar todos los contribuyentes, están haciendo un esfuerzo enorme para la construcción de estas 52 viviendas, pero la responsabilidad de rendir cuentas, relevar las necesidades de los afectados y determinar qué casos no pueden volver al lugar original por la peligrosidad del terreno es del Municipio, y confiamos en que lleven adelante esa tarea con transparencia y compromiso”, subrayó el mandatario.

“Es indispensable que los concejales avancen en una normativa que prohíba construir en sectores donde no está autorizado, para que nunca más los comodorenses tengan que sufrir las consecuencias de la irresponsabilidad de haber permitido la edificación de asentamientos en zonas de riesgo, ignorando las advertencias de expertos y organismos como el SEGEMAR”, puntualizó Torres, concluyendo que “desde el primer día estamos acompañando a los damnificados y trabajamos de manera conjunta con las autoridades locales, garantizando la trazabilidad de los recursos y dando una respuesta inmediata a las necesidades de las familias afectadas”.

Servicios públicos

En el marco del acompañamiento del Gobierno del Chubut a las familias afectadas por el derrumbe del Cerro Hermitte, la Provincia realizó un aporte no reintegrable a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia (SCPL) por la suma de $659.581.734,52, destinado a la ejecución de obras hídricas y de energía en el sector donde se edificarán las 52 viviendas.

En cuanto a la red de agua potable y cloacas, las tareas incluyen la provisión y colocación de 82 metros de cañería de PVC DN 75 mm; 470 metros de cañería de PVC DN 110 mm; 225 metros de cañería de PVC DN 160 mm; 555 metros de cañería de PVC DN 200 mm; la construcción de cuatro bocas de registro cloacal y la ejecución de 51 conexiones domiciliarias de cloaca DN 200 mm en calles de tierra, y de 16 conexiones domiciliarias de cloaca DN 160 mm, con y sin rotura de pavimento y vereda, según corresponda.

En relación con las obras de energía eléctrica y alumbrado público, en el sector se ejecutará una nueva Línea Aérea de Media Tensión, con la instalación de 680 metros de cable de aluminio de sección 70 mm², con cuatro columnas de hormigón armado con sus respectivas puestas a tierra, y el desmonte de la línea aérea existente dentro de la manzana a urbanizar.

Asimismo, se llevará a cabo la derivación de la Línea Aérea de Media Tensión, realizando las retenciones necesarias en los postes de madera y el tendido de 90 metros de cable de aluminio de sección 70 mm²; la ejecución de una subestación transformadora de 315 kVA con las protecciones y seccionadores correspondientes; la ejecución de línea aérea de baja tensión con 540 metros de cable preensamblado 3×95/50+25 y 670 metros de cable preensamblado 3×35/50+25, con sus respectivas columnas y retenciones; y la colocación de 21 artefactos LED de 70 W con sus respectivas puestas a tierra.

Estudio de ingeniería para la estabilización del Cerro Hermitte – Barrio Médanos

La Provincia habilitará los recursos para la realización de un estudio de ingeniería orientado a la estabilización del Cerro Hermitte, con foco específico en el Barrio Médanos, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. El trabajo será desarrollado por IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina) y tendrá como objetivo evaluar la factibilidad técnica de una estabilización preventiva del macizo.

El estudio contempla la caracterización geológica y geotécnica, el análisis de estabilidad de laderas, la evaluación del comportamiento hídrico y el modelado de escenarios de inestabilidad, con el fin de definir alternativas técnicas de estabilización, su alcance y viabilidad, como base para futuras decisiones.

Dada la condición actual de equilibrio precario del Cerro Hermitte, los estudios se desarrollarán con criterio de urgencia, considerando que el inicio de la temporada de lluvias puede generar incremento de cargas, infiltración de agua en el suelo y pérdida adicional de estabilidad, agravando un escenario de riesgo ya latente. La celeridad en la obtención de resultados técnicos es clave para anticiparse a posibles evoluciones desfavorables del comportamiento del macizo.