Cerdá y Cavaco mantuvieron una reunión con el Intendente de Comodoro Rivadavia

Fue un encuentro protocolar donde se conversaron temas relacionados con la agenda de desarrollo productivo provincial en conjunto con el municipio local.

Los ministros de Hidrocarburos, Martín Cerdá, y de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, se reunieron hoy con el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque. En el encuentro realizado en el despacho de Intendencia, en el que también participó el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, se plantearon aspectos vinculados a la agenda de desarrollo productivo provincial a implementar en conjunto con los municipios y también la continuidad de la mesa petrolera iniciada en Santa Cruz relacionada con la defensa integral de la Cuenca del Golfo San Jorge. Además, se gestiona una posible reunión en la ciudad encabezada por los gobernadores, Mariano Arcioni y Alicia Kirchner.

Al término de la reunión protocolar, los funcionarios provinciales destacaron el interés del Intendente por avanzar en estrategias conjuntas de alcance regional y a la necesidad de confluir en políticas de acción que beneficien a la comunidad en su conjunto.

“Tocamos temas puntuales relacionados con el vínculo entre Municipio y Provincia en la idea de que siempre será más fácil gestionar con ésta sinergia. Es hora de que se empiece a trabajar de ésta manera; celebro y agradezco la recepción del Intendente”, explicó Cavaco quien consideró al encuentro como “satisfactorio” por alcanzar definiciones en conjunto junto a referentes del sector PyMEs.

“Nunca hay que dejar la lado la complementación de ésta matriz productiva que tenemos hoy en la Provincia, de éste perfil extractivo pero con agregado de valor y la creación de Agencia de Promoción de Exportaciones tendremos resultados extremadamente positivos como la generación de empleo en el sector privado de la Provincia”, indicó Cavaco.

El Ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio valoró que se avance en una agenda conjunta con el municipio incluyendo a las Cámaras, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y las operadoras que constantemente generan programas de capacitación para emprendedores locales. “Entre todos pretendemos llevar adelante una serie de programas que tenemos en cartera. El objetivo siempre es el mismo: lograr un valor agregado pensando en la diversificación. Tenemos que optimizar recursos y aunar esfuerzos, tirando todos para el mismo lado”, dijo.

Posible cumbre petrolera

Por su parte, el Ministro Cerdá indicó que en la reunión se adelantó la posibilidad de continuar con la mesa de discusión iniciada en Santa Cruz respecto a la potencialidad de la Cuenca del Golfo San Jorge. Y en éste sentido, adelantó un posible encuentro en Comodoro Rivadavia con la presencia de los gobernadores Mariano Arcioni y su par santacruceña, Alicia Kirchner.

“Se habló sobre el encuentro de Caleta Olivia en el mes de diciembre. La idea es avanzar en la estrategia de mirar a la Cuenca del Golfo como una “unidad” y no con superficie desplegada en dos provincias”, dijo el titular de Hidrocarburos.

“Vinimos a encaminar esa agenda con el Intendente. Queremos hacer una reunión en la ciudad para luego del 20 de enero, convocando a los intendentes de las distintas localidades; referentes del sector petrolero; los gremios y con la posibilidad de que sean los gobernadores quienes encabecen éste encuentro”.

Cerdá expresó que no se evaluó particularmente la posible disminución de la Coparticipación para los municipios, proyectándose la continuidad de las reuniones periódicas para observar el comportamiento del sector.

“El horizonte petrolero –dijo Cerdá- no es malo. Tenemos que sincerarnos respecto a una situación que no es la mejor debido a la situación financiera del país. Somos conscientes y tenemos la esperanza de que el nuevo Gobierno Nacional va a tener una mirada diferente para la industria más allá de que surgió el tema de las retenciones. Queremos reforzar las cuencas de petróleo convencionales y está el compromiso de hacerlo. Tendremos un año parecido al 2019 con un nivel de inversiones similar lo que pudiera no debería significar alguna caída en la producción. Hay que estar atentos, es un día a día ya que el precio del barril está bien y sólo hay que ver algunos aspectos financieros que mantienen preocupadas a las empresas. En líneas generales, deberíamos tener un año bueno”, finalizó.