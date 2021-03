Catástrofe por incendios: El municipio de Lago Puelo convocó a instituciones, organizaciones sociales y referentes barriales a organizar y planificar trabajos en forma conjunta

El vice intendente de Lago Puelo Alejandro Marques, describió como “súper fructífera” la reunión mantenida este lunes con instituciones, organizaciones sociales y referentes de juntas vecinales barriales. al tiempo que indicó “Quedamos en volver a encontrarnos para visualizar en términos territoriales , organizarnos , dar soluciones y planificar en la emergencia en el corto, mediano y largo plazo”.

El funcionario municipal, señaló que “Obviamente que hay diferentes miradas en el territorio, cada barrio tiene sus propias miradas, pero hay un punto en común entendemos que sin organización no podemos dar respuestas efectivas. Si no articulamos las acciones terminamos superponiendo esfuerzos y no optimizamos los recursos que hacen falta para dar respuesta” .

En principio son 364 las soluciones habitacionales en emergencia y viviendas definitivas para Lago Puelo. El Gobierno Nacional comprometió más de 75 millones de pesos del tesoro nacional para Lago Puelo, aunque Márques reconoció que las pérdidas materiales son mayores. Los mismos se canalizaran a través del gobierno Provincial; a lo que añadió “Esto seguramente será parte de discusión y gestión para que esos fondos lleguen a la localidad de Lago Puelo”.

La soluciones habitacionales de emergencia consisten en módulos monoambiente con sanitario , de 27 metros cuadrados, cuyo valor por unidad es de un millón de pesos.

Consultado por los plazos previsto para la construcción de viviendas definitivas el vice intendente respondió “hacia fin de año esperamos se comience la construcción de viviendas definitivas en el medio de todo esto los procesos de reordenamiento territorial y urbanización de los sectores; que ya tenían fuertes crisis en relación los accesos vecinales, a las redes de aguas y servicios, no es que vamos a decir que estaba todo bien ya había problemas anteriores….”, reconoció el funcionario.

Por otra parte recordó que el avance en la regularización y planificación territorial también está atada a la firma de un decreto que el gobernador Mariano Arcioni durante su última visita y recorrida en la emergencia se comprometió a firmar y elevar a la legislatura.

Por otra parte el vice intendente, subrayó que junto a los vecinos, instituciones y organizaciones es necesario organizar la ayuda que va llegando con donaciones para que ese no sea un tema de conflicto; ya que demanda mucho recurso humano y logística para la recepción, acopio, entrega y distribución. “Tenemos que organizarnos para que no se re victimice la situación de aquellas familias que hoy son víctimas de esta catástrofe” , dijo Marques.

Además entorno a los hechos violentos ocurridos durante la visita presidencial a Lago Puelo, consideró que”Es evidente que hay determinados grupos que han hecho todo lo posible para evitar que llegue la ayuda de nación a la localidad, el compromiso con los vecinos es hacerlos participes, y vamos a reclamar exactamente aquello que el presidente se comprometió con Lago Puelo, lo vamos hacer a través del marco institucional pero también a través de los vecinos y vecinas”.

Además adelantó que el gobierno municipal está trabajando en un sistema de transparencia de fondos “la comunidad va a tener acceso a todo el movimiento y aportes de los fondos nacionales y provinciales”, asevero el vice intendente de Lago Puelo.