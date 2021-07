Carta al Lector : Impedimento al libre acceso a la Laguna Honda

El pasado sábado 26 de junio he realizado un trekking guiado con fines deportivos y recreativos del que participaron personas residentes de distintas localidades de la Comarca Andina del paralelo 42, en el cual visitaríamos la Laguna Honda ubicada dentro del ejido de la localidad de El Hoyo. Antes de realizarlo nos pusimos en contacto con la dirección de turismo de la localidad y con la dirección de bosques provincial solicitando autorización e información sobre el acceso al lugar, todos los titulares referentes de éstas instituciones coincidieron en que podíamos realizar la actividad sin problemas ya que el lugar es de libre acceso y el sendero que utilizamos no corresponde a una propiedad privada sino que es tierra fiscal. Realizamos las averiguaciones correspondientes ya que al ponerme en contacto telefónico con la familia que dice residir en el lugar y pastar sus animales allí, me exigieron que para poder realizar la salida debería celebrar un contrato económico con ellos, ya que el sendero y la laguna lo consideran su propiedad, de lo contrario nos negarían el acceso, a su vez nos mencionaron de manera irónica que tendríamos que comprarnos un helicóptero para poder llegar a la laguna.

El sábado, teniendo en cuenta lo informado por las autoridades locales quienes nos transmitieron la seguridad y tranquilidad de poder realizar la actividad libremente, en cercanías a la laguna tres sujetos masculinos integrantes de ésta familia que se encontraban en el lugar confrontaron violentamente, con machete en mano, al grupo, conformado mayormente por mujeres, negandonos el paso, vulnerando nuestro derecho constitucional de libre acceso a riberas de agua de dominio público, como es el caso de éste lugar. No se nos permitió cruzar el alambrado ni la tranquera que éstas personas pusieron, según se nos informó en la oficina de bosques, sin ningún tipo de respaldo judicial.

Es lamentable y repudio este tipo de hechos, la actividad que realizamos busca generar a través del deporte y la vida saludable al aire libre, concientización y cuidado de nuestro medio ambiente. Cada salida la hacemos de manera responsable, sustentable y comprometida con el entorno al cual visitamos, intentando poner en valor y proteger nuestros recursos naturales y turísticos comarcales. Nuestra actividad, no vulnera los derechos de nadie, como lo hicieron estas tres personas el pasado sábado. Buscamos compartir ésta actividad, la cual nos apasiona, con quienes deseen disfrutar del entorno natural que nos rodea, cada salida es un encuentro comunitario super cálido, lejos ésta de buscar la confrontación ni vulnerar los derechos de los habitantes del lugar, respetamos y entendemos el sentido de pertenencia y velamos por el respeto hacia éstos pobladores. Salimos grupalmente a la montaña cada fin de semana, hemos visitado muchos lugares, nunca tuvimos este tipo de inconvenientes, es más siempre fuimos bienvenidas por puesteros, refugieros y antiguos pobladores quienes comprenden que el fin de nuestra visita es conocer y disfrutar del lugar en el que vivimos.

Ante estos hechos y siendo de público conocimiento que ésta familia ya ha tenido precedentes similares con muchos habitantes de la localidad e incluso con Pirque Club Andino quienes relevaron el sendero en un trabajo conjunto con el municipio. Siendo responsabilidad de las autoridades locales y de las instituciones que tienen injerencia en situaciones como éstas, quienes deben velar por el libre acceso y la seguridad de quienes transitan y visitan este lugar de acceso público, he realizado los reclamos administrativos correspondientes ante el poder ejecutivo y legislativo de la localidad de El Hoyo, la dirección de bosques provincial y puesto al corriente a las autoridades policiales locales, para que tomen cartas en el asunto y realicen las gestiones necesarias ante las autoridades de aplicación correspondientes para regularizar la situación en el lugar y así hacer cumplir las leyes nacionales y provinciales sobre el libre acceso a riberas de ríos y espejos de agua en el territorio nacional y provincial. Apelo al compromiso y deber de nuestros funcionarios y confío en que harán lo necesario para garantizar el derecho de un acceso libre y seguro a quienes deseen visitar la Laguna Honda y a toda ribera de río o espejo de agua que se encuentre bajo su jurisdicción.