CARTA AL LECTOR DE ALQUIMIA RUNNING DE ALLEN

-Alquimia Running , Paola Tamborindeguy, Jose Ariel Mellado , Manantial Deportivo –

Ya en casa, luego de disfrutar de unos días de cordillera.

Mendiak 2021 / El Bolsón , Mendiak Carreras .

Llegamos como muchos, con mucha ilusión, luego de recorrer un año muy atípico, nos preparamos para hacerle frente al Cerro Perito Moreno. Llegamos con esas ganas de poder demostrar lo realizado en cada entrenamiento.

Y había empezado todo bien, el sábado los Kids, demostraron q estaban a la altura de las circunstancias, y como dijo una mamá del grupo, Cerro Perito Moreno te pisaron FUERTE!!!

EXCELENTE desempeño de todos los Kids, no voy a destacar a todos, solo un momento!!! Y q refleja todo lo q les enseñamos a los Kids, xq no solo es correr, trotar o caminar, es un momento de compartir, disfrutar, ser solidarios. Te felicito Bruno Guerra, xq te acercaste cuando se sumó con tímidas el nene de Puerto Madryn, y lo integraste al grupo. Eso habla de todos los valores q les inculcamos en cada entrenamiento.

El Domingo llegó con una mezcla de ilusión, nervios y sobre todo con mucha emoción. Llevamos 41 personas grandes, muchos debutantes en las 3 distancias. Pero convencidos q estaban muy preparados para cada distancia a las cuales los habíamos anotados!!!.

Y en 10 min todo lo preparado quedó atrás, nuestras charlas explicando los circuitos, no sirvieron de nada, miramos una y mil veces las charlas técnicas q subieron desde la organización, y al momento de largar cambiaron todo el recorrido!!!. No soy de insultar, ni crucificar a nadie, los q hacemos este deporte, sabemos q no siempre las cosas salen bien. Y si voy a esperar como muchos colegas una explicación sobre lo ocurrido. De las 7 ediciones q cumplía Mendiak, vinimos a 6 y una en San Luis, y siempre destacamos la excelente organización.

Esta vez parecía gente inexperta q no sabían desde el principio de las largadas q se tenía q hacer.

Somos profe de un grupo de más de 200 personas entre Kids y grandes, y es lógico q la gente quiera una respuesta y una explicación.

Ahora, le hablo a nuestro grupo, gracias, gracias, xq superaron todos sus temores si podían llegar a las distancias de 5, 10 y 21. Mi orgullo personal, es que llegaron todos bien, y que aún haciendo el doble de la distancia a la que iban a correr, mi satisfacción xq el trabajo de la semana dio su fruto y fueron muy preparados. Los felicitó a todos. Y a seguir q nos queda muchos km x transitar.