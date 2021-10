Se pondrá en marcha la Capacitación para el Fortalecimiento Institucional de Cooperativas, que se implementa por convenio entre la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Fundación de la Universidad Nacional del Comahue para el Desarrollo Regional (FUNyDER).

Se desarrollará en forma virtual, con talleres de cierre presenciales en Cipolletti, Neuquén y Balsa Las Perlas. La organización está a cargo de los equipos de la Secretaría de Extensión Universitaria, de la Universidad Nacional del Comahue, y de la Dirección de Desarrollo Socio Comunitario.

Está destinada a las/os trabajadoras/es que realicen funciones administrativas en las cooperativas de trabajo de la Economía Popular vinculadas a la construcción y la obra pública en el marco de los procesos de integración socio-urbana.

La inscripción es abierta y gratuita y pueden participar todos los interesados en capacitarse en la temática. El curso tendrá una duración de 45 horas, certificadas por la Secretaría de Extensión Universitaria. Durante el 2022 se desarrollarán otros módulos que tendrán talleres de cierre en el interior neuquino, y en las regiones andina y atlántica de Río Negro.

Cursado Virtual: martes y jueves de 19:30 a 21 horas por Google Meet.

Duración: 02/11 al 16/12

Talleres de cierre: sábados de 10 a 12 hs (27/11 – 11/12 – 18/12)

Se pueden inscribir en: https://forms.gle/D5Jh7gvq1eFCRq9QA

Si bien está dirigida a integrantes de cooperativas de trabajo, este requisito no es excluyente. Quienes formen parte de grupos que no estén constituidos formalmente como cooperativas, estén en trámite y aún no recibieron el registro o simplemente les interese la temática de la capacitación, en el campo en el que se pide consignar el número de registro de la cooperativa deberán poner 0000 y así poder avanzar en el formulario y completar la inscripción.

Luego de inscribirse pueden realizar nuestra encuesta sobre acceso a las TICs que nos ayudará a mejorar la accesibilidad de este tipo de capacitaciones: https://forms.gle/bJvcZJYLgSDod8U59

Para mayor información, comunicarse a coordinación.diplomaturas@central.uncoma.edu.ar