Camionero demorado en el retén del Paralelo 42º dio su versión de los hechos y aclaró que no viajaba de forma ilegal oculto debajo ni detrás del asiento

Tras información policial, brindada por el oficial de policía del Chubut a cargo del retén policial del Paralelo 42º , que daba cuenta de la demora de dos personas entre ellos un transportista de Santa Cruz, que trasladaba a un hombre oculto debajo del asiento del acompañante, el hombre sindicado de viajar de forma irregular se comunicó con este medio para dar su versión del hecho, y desmentir el relato oficial, en ese sentido si bien reconoció que viajaba junto al chofer del camión demorado, asegura que no iba debajo ni detrás del asiento, tal lo relatado por la autoridad policial.

José Horacio Rivera, haciendo uso de su derecho a réplica en este medio, creyó oportuno contar su versión sobre lo sucedido en el retén del Paralelo 42º a cargo de la policía del Chubut; el hombre dice que viajó en calidad de acompañante solo en el tramo El Hoyo –El Bolsón y viceversa, y lo que sucedió fue que cuando se disponían a reingresar a Chubut, se acordó que había dejado su documentación en otro vehículo estacionado en la estación de servicio de El Hoyo, por lo que se agacho para evitar ser visto , aseverando “ Somos camioneros, laburantes, no andamos en nada raro ni ilegal …el chofer del camión se sinceró con el efectivo policial y le explicó la situación , pero igualmente armaron toda una actuación acusándonos de infringir la ley y diciendo que mi compañero me transportaba oculto debajo y detrás del asiento del acompañante” .





En ese marco José Rivera, indicó que él también es camionero, y que se encontraba en la zona realizando un viaje con descarga en un corralón de la Comarca Andina , el cual había hecho efectivo en un camión de su propiedad horas antes del suceso ocurrido el viernes(4) pasado el mediodía, sin ningún tipo de problemas , al tiempo que advierte que en el control en cuestión nadie le tomó datos al momento de ingresar a Rio Negro ni en su entrada a Chubut con destino a Santa Cruz lugar de origen. Así mismo subrayó que como marca la ley su labor como transportista la realiza con el permiso nacional y el emitido por la provincia de Santa Cruz, los cuales por su carácter de transportista en tránsito nunca le impidió transitar por rutas nacionales que atraviesan la provincial del Chubut.

Rivera más allá de relatar su desempeño laboral como camionero, contó que el pasado viernes después de descargar la carga en un corralón de El Bolsón, emprendió regreso con destino a Santa Cruz, haciendo un parate en la estación de servicio de El Hoyo, en donde esperó a su compañero , otro camionero, que venía retrasado y cansado por el viaje, por tal motivo se subió en calidad de acompañante nuevamente con destino a El Bolsón en donde se procedió a realizar una descarga y subir un vehículo .

Una vez de regreso y a la altura del retén policial del Paralelo 42º, se da cuenta que había dejado su documentación en el camión estacionado en la YPF El Hoyo, entonces para evitar ser visto y tener que dar explicaciones intento agacharse en la cabina pero dada su contextura física le fue casi imposible. Vicente subrayó “Yo no iba oculto debajo ni detrás de ningún asiento, eso es imposible, solo me agache…Somos laburantes, como transportistas tenemos todos nuestros papeles en regla, no es justo que nos traten de ilegales, no cometimos ningún delito”.

Es así que el chofer del camión demorado, al ser consultado por el efectivo policial, se sinceró y dijo que viajaba acompañado por otro camionero, solo en el trayecto El Hoyo- El Bolsón, pero que Rivera se había olvidado sus documentos y permisos en su camión.

Fue allí donde se dio inicio a las actuaciones policiales, que terminaron con un acta de infracción y la intervención judicial. Vicente contó que por el incidente estuvieron demorados casi 5(cinco) horas. Por otra parte manifestó su malestar por la difusión masiva mediática de la situación, al reiterar “Tanto yo, como el otro muchacho camionero somos laburantes, no andamos en nada raro ni ilegal, nunca tuvimos la intención de trasgredir ninguna ley, simplemente yo deje mi camión estacionado en El Hoyo, me subí al transporte de mi compañero a hacerle la pata porque venía muy cansado y lo acompañe a descargar, cosa que yo había hecho un par de horas antes”, afirmó Rivera.

Por otra parte, José Horacio Rivera, indicó que no solo le preocupa la exposición mediática a la que se los expuso, sino también el hecho de tener que afrontar tanto él como el otro camionero causas por infracción al código penal art. 205 y 277, con intervención del Ministerio Publico Fiscal; y el temor de que la situación les deje antecedente a la hora de realizar algún tipo de tramite laboral (permisos, habilitaciones, renovación de carnet etc) .

Finalmente, Rivero sostuvo que llamativamente después de varias horas de estar demorados en el Paralelo 42º y de presentar distintas documentaciones requeridas por la autoridad policial, “ nos dejan seguir viaje a nuestro lugar de origen(Caleta Olivia-Santa Cruz) sin objetar los permisos de circulación ni documentación con la que habitualmente desarrollar su trabajo como transportistas”.

A modo de certificación de la versión de los hechos relatada por Rivera, envió a este medio copia de los permisos de circulación y remito de descarga en un conocido corralón de El Bolsón y la imagen de los dos transportistas en viaje.