Cámaras de turismo , comercios y producción de la Comarca Andina repudian enérgicamente atentado contra el nuevo centro de informes turísticos de El Bolsón

Miembros de las diferentes cámaras de turismo, comercio y producción de la Comarca, mediante una misiva dirigida a la gobernadora y la ministra de turismo de Rio Negro, el intendente y al Consejo Deliberante de El Bolsón, expresaron su repudio por el incendio al que consideran un atentado, del nuevo centro de informes turístico.

En ese marco, se pusieron a disposición para acompañar y pregonar justicia por el hecho, exigiendo se penalice quien atento no solo el citado edificio que no llegó a ser inaugurado, sino contra toda una actividad propia del pueblo.

A lo que agregan “El mensaje de odio debe ser repudiado enérgica y rápidamente, defendiendo lo nuestro, defendiendo nuestra tierra y nuestra soberanía. Resulta abominable que estos hechos queden sin resolver, por ello deseamos ser de ayuda en lo que fuese necesario para encontrar a los culpables, sumándonos al pedido de justicia. Caso contrario seguiremos sentando precedentes para que estos tipos de hechos queden impunes y que nunca acaben debido a la falta de justicia.”

Es así que ante el hecho, denunciado y con fuete hipótesis de intencionalidad, quienes firman la nota elevada a las máximas autoridades del gobierno provincial de Rio Negro y la ciudad de El Bolsón, Lic. Karina Bayón Presidente Cámara de turismo de El Bolsón; Alejandro Rechene Presidente Cámara de comercio y turismo de Lago Puelo; Doris Romera Presidente GESTUR; Lic. Sol Pérez Perín Presidente ASEET Corredor de Los Andes; Néstor Denoya Presidente Cámara de Turismo Rio Negro; y Ivana Leyton Presidente Comercio Producción e Industria de El Hoyo, solicitan de cara a la próxima temporada estival, se arbitren los medios necesarios pensando en la precaución y seguridad del pueblo y los turistas.

Así mismo solicitan al consejo deliberante que a la brevedad se declare a El Bolsón como zona de emergencia turística, económica y social en materia de seguridad integral.

Finalmente en el último párrafo de la nota sostienen que “ Es necesario aclarar que este cobarde ataque no resulta beneficioso para nadie, ni siquiera para sus ingenuos ideadores, ya que atacar contra un establecimiento público es atacarse a sí mismo y atacar a un bien de todos, un bien del pueblo que con mucho esfuerzo de aportes se ha logrado conseguir. Este ataque es un ataque a los pobladores, a todos los que habitamos y amamos este territorio, simbólicamente agredieron al crecimiento, al desarrollo, a las oportunidades para todos, que esta actividad turística genera”.