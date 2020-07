CABLEVISIÓN SUR-ELBOLSÓN : NO NOS DEJAN TRABAJAR!!

El día jueves próximo pasado, mientras personal de la empresa se encontraba finalizando el tendido de fibra óptica que necesitamos para interconectar ARSAT con las instalaciones del canal en Av. Sarmiento 2910 de El Bolsón (RN) ello, con el objetivo brindar un mejor servicio a los abonados -autoridades municipales de la ciudad- luego de haber autorizado y percibido los cánones correspondientes a la obra de instalación, -en un claro atropello hacia la empresa-, se presenta labrando un Acta, solicitando la suspensión de la obra.

La empresa PIME SRL (Cablevisión Sur) de El Bolsón, Río Negro, presta servicios en esa localidad desde hace 30 años, siendo sus antecedentes en la Patagonia desde el año 1964 como empresa de medios de comunicación, siendo uno de los 2 primeros sistemas de televisión por cable de la Argentina. Por lo tanto hemos transitado por toda la tecnología existente hasta el momento, desde los primeros cables, la tv blanco y negro, las primeras antenas satelitales, pasar de un solo canal a la emisión de múltiples señales y otras actividades relacionadas con la comunicación.

Ahora, se imaginan Ustedes si algún funcionario nos hubiera dicho que no podíamos cambiar la tecnología?, Que no podíamos mejorar los servicios para brindar mejor calidad a los abonados? Seguramente que no, tendríamos que haber cerrado la empresa y dejado a todos los trabajadores en la calle.

Lamentablemente eso es lo que está pasando en El Bolsón, no nos dejan actualizar la tecnología existente de cable coaxil a fibra óptica, consecuencia de la situación de hostigamiento padecimos un acto vandálico de dos cortes en la misma en el transcurso del fin de semana.

Tal situación, nos lleva indefectiblemente analizar el cierre de nuestras instalaciones dejando sin posibilidades de trabajo a las 10 familias que dependen de la empresa y que han colaborado con su permanencia a lo largo de estos años.

Actualmente la empresa como consecuencia de la situación imperante se encuentra en una grave situación económica, ya que hace varios años venimos de manera constante luchando para poder realizar una red de fibra óptica, pero en su momento las autoridades de Coopetel no nos permitieron hacerlo, y ahora hacen lo mismo los funcionarios municipales. Sin embargo destacamos la labor de los empleados, ante las circunstancias.

Después de mucho tiempo, logramos comenzar con la materialización de la obra de conexión de fibra óptica desde donde se encuentra el SHELTER de ARSAT, hasta las instalaciones del canal, contando previamente con todas las autorizaciones necesarias de los involucrados – nacionales y municipales-. Sin embargo el mismo día, cuando el personal se encontraba finalizando la tirada de fibra, se acercaron empleados municipales- entre ellos el mismo funcionario que autorizó su ejecución- a hacernos conocer un acta por el cual nos pedían parar inmediatamente con la obra, escudándose en la ordenanza que establece que los tendidos de cualquier tipo de cable tienen que ser subterráneos. Sin embargo, días anteriores la misma municipalidad realizó un posteado en un barrio de la ciudad, como también lo hace habitualmente Coopetel, extendiendo la instalación de fibra en distintas zonas.

Es nuestra intención brindar el servicio de internet; podemos hacerlo de muy buena calidad, si nos dejan usar fibra óptica y continuar con las etapas de la obra.

En el eventual caso que así no sea, deberemos cerrar la empresa y dejar en la calle a las familias que de ella dependen.

Esta empresa desde hace 3 años mantiene la totalidad de sus empleados asumiendo las pérdidas; esperando esta oportunidad, en la convicción de que en algún momento íbamos a poder brindar el servicio de internet y mejorar el servicio de televisión, y así lograr nuevamente ser rentables.

Sin ese servicio de acuerdo a la situación socio económico actual no queda alternativa viable, obligándonos al cierre definitivo dando fin a treinta años de trabajo e información en la región. Quizás también tenga que ver la pluralidad de voces que pasan por nuestro noticiero, algo que siempre tuvimos en cuenta desde que comenzamos en este proyecto y que tanto molesta a algunos políticos actuales, los cuales que acuden permanentemente cuando son oposición felicitando al personal por la posibilidad de hablar libremente, pero que cambian cuando están en el poder.

Por último, manifestamos que canal cuatro realizó la obra de acuerdo a los usos y costumbres exigidos; gestionando y abonando los cánones por autorizaciones exigidos.

–La obra se visualiza con la intención de mejorar el servicio a nuestros usuarios, pensando en el bienestar de los mismos, contribuyendo en el crecimiento de nuestra comunidad, en momentos tan difíciles para nuestro país; haciendo un enorme esfuerzo para mantener las fuentes de trabajo y todas las familias que componen el personal de canal 4.

Lamentablemente con este tipo de actitudes que no se entienden desde lo institucional, nos encontramos en una extraña situación, donde se coarta nuestra libertad de prensa y nuestra libertad trabajo, con una enorme sensación de protección a intereses monopólicos poco transparentes que existen en nuestra comunidad que no permiten la libre oferta y demanda entre competidores de buena fe.

Queremos resaltar que nuestra empresa, se ha caracterizado por el respeto a todas y todos los habitantes de la región, donde han tenido voz toda la comunidad, cuando han necesitado expresarse, sean vecinos, visitantes o turistas, sin importar si son abonados, clientes o no; lo mismo ocurre con los políticos todos sin excepción tienen y han tenido espacio para expresarse, siendo tratado con el mismo respeto. El que seguiremos haciendo porque es nuestro modo de hacer periodismo independiente.

-sin discriminación;

-sin agresión

-Sin banderías políticas.

Realizamos y realizaremos todas las denuncias penales pertinentes en la Justicia Federal.

Germán Lens

Socio Gerente

PIME SRL (CableVisiónSur – El Bolsón – Río Negro)