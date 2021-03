Cabandié se constituyó como denunciante penal en causa que investiga el origen de los incendios

El Ministro de Ambiente de la Nación Juan Cabandié, se encuentra en la zona de catástrofe ígnea, como nexo articulador entre el gobierno nacional, los municipios y las familias damnificadas. En rueda prensa confirmó que se presentó como denunciante penal.

Cabandié, acompañado por el subsecretario de municipios del ministerio de interior y la secretaria de emergencias del ministerio de defensa, para contemplar tres escenarios situación del fuego, logística y desarrollo operativo en emergencia y la contención de ayuda efectiva a los municipios afectados para que puedan dar asistencia a los damnificados, solución habitacional e infraestructura en servicios públicos.

En el marco de las investigaciones que se realizan con el objeto de determinar responsabilidades y culpabilidades, a pedido de la fiscalía a cargo de la causa el ministerio de seguridad de la nación envió un cuerpo de peritos especialistas. Cabandié sostuvo ” Llama mucho la atención es la simultaneidad en un lapso de 2 o 3 horas en siete localidades el fuego al mismo tiempo es extraño, sabemos que ha habido algún accidente en tendido eléctrico, pero llama mucho la atención que hayan aparecido otros fuegos simultáneos en lugares donde no hubo fallas y caídas del tendido eléctrico”.

Cambandié , aseveró que de comprobarse la intencionalidad en el origen del fuego, es un delito tipificado en el código penal, y de ser así todo el peso de la ley en castigar a los responsables, acá no se trataría de un descuido o una impudencia en el caso que la justicia determine que hubo culpabilidad . Tenemos sospechas, porque quienes conocen mucho del fuego dan cuenta de que hay ciertos elementos que hubo una planificación y fue hecho adrede… en otros focos ígneos uno piensa a priori que podría haber sido de fallas en el tendido “…

Búsqueda de 11 personas desaparecidas

Hasta el día de hoy son 11 las personas que no se han podido contactar, en esa búsqueda y procuración de dar con el paradero trabaja la fiscalía y los organismos del estado. “Ojala que sea una cuestión de dificultad de comunicación y no otra cosa”.