BV El Hoyo: Renunció la jefa de cuerpo activo

Dias atras la suboficial Mayor del cuerpo activo de bomberos voluntaries de El Hoyo, Luciana Cardenas, informó en sus redes sociales personales, su alejamiento(renuncia aceptada por la comisión directiva) al cargo de la jefatura, en ese marco remarcó que “ No fue una decision fácil, pero si una decision tomada con responsabilidad …”; al tiempo que expresó su agradecimiento al cuerpo active y a su familia.

Si bien ninguna voz oficial se expresó respecto a la renuncia, extraoficialmente se supo tambien que Sofía Cerella presidenta de la comisión directiva puso a consideracion su renuncia por motivos “meramente institucionales”, solicitud que aún no habria sido resuelta.

En el marco de la situación que atraviesa la institución, la comisión directiva designó un jefe interino, hasta tanto se regularice la situación.

Como suele pasar ante este tipo de crisis institucionales, suelen surgir entre los miembros que integran el cuerpo activo y la comisión directiva distintas posturas y afines personales, como asi también versiones e hipótesis de carácter popular (callejeras) al no haber una voz oficial que explique e informe la situación, por la cual el común de la comunidad que abraza y acompaña desde distintos lugares a esta institución de emergencia desea y espera que quienes la conforman actuén como personas de bien , con la integridad y el espiritu solidario que los caracteriza como bomberos voluntarios y miembros directivos .