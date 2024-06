Bullrich felicitó a una policía de El Bolsón por evitar la toma de tierras del Procrear

La ministra de Seguridad de la Nación tuvo hoy palabras de elogio para la oficial inspector Eliana Hueche, quien en la tarde del sábado encabezó un operativo para desalojar a unas 30 familias que habían usurpado lotes en la zona sur de la ciudad.

Puntualmente, Patricia Bullrich escribió en su cuenta de la red social X: “Ley y orden en El Bolsón: Estamos cambiando el paradigma de la seguridad en la Argentina. Felicitaciones a la agente de la Policía de Río Negro por su firme accionar”, junto a un video donde se observa el procedimiento.

El grupo ya había armado una carpa cuando llegó una patrulla de uniformados con la orden explícita de abandonar el predio. Ante el reclamo de “esperar unos minutos para hacer una asamblea”, la uniformada dispuso a sus subalternos para avanzar y proceder a la demora de aquellos que se resistan. Sin embargo, antes de que ello ocurra, los protagonistas de la toma optaron por desistir de su intento.

Se trata de un lote cedido por Gendarmería Nacional para levantar 245 viviendas sociales a través del Procrear, donde la empresa adjudicataria comenzó con los trabajos fundacionales (consolidación de suelos, apertura de calles), aunque se suspendieron en coincidencia con la asunción del mandato del presidente Javier Milei.

Más tarde, las familias que tomaron los terrenos señalaron en un comunicado de prensa que “fueron inicialmente reservados para un proyecto que prometía brindar lotes accesibles a la comunidad. Sin embargo, la cancelación del proyecto los ha dejado en desuso, generando una creciente preocupación entre los ciudadanos por la falta de alternativas habitacionales y el vacío en la planificación municipal respecto a su destino”.

Tras aclarar que se trató de “una toma pacífica”, pidieron al municipio “una instancia de diálogo para discutir la situación y evaluar alternativas viables para la utilización de estos terrenos con transparencia”, al tiempo que propusieron “la creación de un nuevo plan que contemple su uso para fines habitacionales y sociales, atendiendo así las necesidades de la comunidad”.

En respuesta, el intendente Bruno Pogliano señaló hoy que “se entiende la necesidad de muchas familias de acceder al techo propio, pero esa no es la forma”.

Recordó que “hemos trabajado en alternativas habitacionales, como el PROCREAR, y seguimos buscando otras para cubrir la demanda de nuestros vecinos. Desde el principio de nuestra gestión hemos manifestado la tolerancia cero a nuevas ocupaciones y trabajamos fuertemente en regularizar las que heredamos, pero el camino no es a través de una toma”, reiteró.

Enseguida recordó que “la empresa adjudicataria tiene la tenencia provisoria del lote e inmediatamente se hizo la denuncia de usurpación, lo que permitió sacar rápidamente a esta gente para no avanzar en una problemática mayor”.

Con todo, Pogliano reconoció que “previamente, había temor ante los rumores de ocupar este espacio porque las obras están paralizadas. Estábamos atentos y alertas a esto que podía llegar a suceder. Obviamente, a partir de ahora estarán con custodia. Todo esto se hubiese podido evitar si el gobierno nacional tomara la decisión de liberar los fondos para continuar, porque en El Bolsón hay cientos de familias con la expectativa de inscribirse en el Procrear y llegar a la vivienda propia”.