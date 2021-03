Brigadistas inician la reconstrucción de la base “Las Golondrinas” su segunda casa

A la desolación, impotencia y el cansancio por lo sucedido, se suma el dolor de haber perdido el edificio de la brigada de incendios Las Golondrinas, considerada como “La segunda casa” para los brigadistas del servicio provincial del manejo del fuego del Chubut.

El jefe de la delegación, Víctor Flores, describió el evento ígneo como “desbastador”, a lo que agregó que ante la magnitud del incendio “sabiendo que se nos había quemado la base, los vehículos particulares del personal, sabíamos que teníamos que seguir combatiendo el fuego junto a combatientes de otros organismos e instituciones”.

Al tiempo que remarcó que el segundo día fue el más triste y doloroso cuando pudimos ver con la luz del día del desastre provocado por el fuego.

Para los brigadistas que aún trabajan sobre puntos calientes de la superficie quemada, comienza la etapa de reconstrucción de su casa, la base operativa; y al mismo tiempo el acompañamiento y apoyo a cinco compañeros que también sufrieron pérdidas totales y parciales en sus hogares.

En principio y a diez días de la tarde /noche trágica se comenzó a colocar el cerco perimetral del predio de la brigada, para posteriormente comenzar a reconstruir la delegación. Pero como el trabajo no puede parar, cerca del edificio convertido en escombros y cenizas, se instalaron dos tráiler casillas para continuar de pie trabajando. Al respecto Flores subrayó “hay que tener en cuenta que el incendio sigue, la lluvia ayudó a aplacar la voracidad con la que el fuego avanzaba quemando todo a su paso, pero hay muchos puntos calientes activos, tenemos unas 155 personas trabajando en el combate del fuego”, y los medios aéreos continúan con el apoyo de combate y con sobrevuelos monitoreando la región.

Consultado por los rumores de posibles intentos de usurpación del predio, Flores señaló “Estamos todos muy susceptibles con el tema, a los vecinos también se les quemaron las casas. Nosotros decidimos cerrar lo que era la calle interna de ingreso a la Eco Aldea por seguridad de la delegación, por allí no se puede ingresan más, para que los vecinos puedan ingresar se les construyó un acceso directo desde la ruta nacional 40”.

Remarcando más adelante “queremos resguardar y garantizar la seguridad dentro del predio”.

Por otra parte se informó que en el predio se recibieron donaciones que están siendo entregados a los damnificados a los que a la gente no llega fácil. Flores recalcó “Lo que hay acá es para las personas que tuvieron pérdidas en el incendio, para quienes no tuvieron ni tuvimos pérdidas materiales no tenemos por qué tomar nada de la ayuda. Estamos tratando de hacerle llegar a la gente que lo necesita. Los materiales de construcción que vayan llegando los vamos a utilizar para construir la base de nueva “.