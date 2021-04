Brigadistas del Servicio Nacional del Manejo del Fuego analizan medidas de reclamo ante la baja de ingreso en sus salarios

Para los Brigadista del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, la jornada de ayer lunes no fue para nada alentadora entorno a la situación salarial cuando en el marco de una reunión con una representante de recursos humanos del ministerio de ambiente , se les informó que dejaran de percibir una suma no remunerativo que recibían dentro del pago de salarios , a partir de la homologación del convenio colectivo de trabajo, porcentaje este que hacía que los salarios de los trabajadores sean un poco más digno, explicó a este medio Walter Delgado, quien se desempeña en la institución hace más de 20 años y en la actualidad es jefe de brigada .

Un combatiente base, que expone su integridad física frente a la línea de fuego, estarían cobrando unos 52 mil pesos, y un chofer de autobomba su salario no llega a los 10 mil pesos.

Esto generó un descontento general, a partir de esto los brigadistas del servicio nacional del manejo del fuego, analizan las acciones a seguir, sienten que los estafaron durante toda la temporada, en donde arriesgaron sus vidas combatiendo no solo los incendios en Patagonia sino también en el NOA del país, a la que fueron llevados a trabajar.

En ese marco los trabajadores del SNMF de Las Golondrinas, brindaran mañana miércoles una conferencia informando la situación y medidas de reclamo a adoptar.

Es válido recordar que el gobierno Nacional, recién homologo el convenio colectivo de trabajo el pasado 23 de marzo.

Brigadistas de Parques Nacionales

En tanto un vocero de la brigada de parques nacional Lago Puelo, indicó que su situación no es igual a la de sus pares del SNMF, si comparten un mal encasillamiento en relación a las categorías ya que administrativamente el 70% de los trabajadores fueron calificados en cat. B1, cuando en realidad un alto porcentaje está en condiciones por antigüedad y funciones , para estar reconocido en rangos más altos , tales como B2 (Chofer/toma de datos meteorológicos), B4 (jefe de cuadrilla); B5 ( jefe de brigada) .