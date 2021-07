Bosques Esquel : Roveta confirmó investigación y denuncia penal por tala de bosque de 1.200 ejemplares de lenga

Durante su visita a la localidad de El Hoyo, Rodrigo Roveta titular de bosques del Chubut, confirmó el inicio de acción penal por talas no autorizadas de especies nativas en un sector alto de montaña en la ciudad de Esquel, en donde hay un parque de nieve privado.

Ante la advertencia recepcionada en Bosques de Esquel, se procedió a realizar una inspección en el lugar, constatándose la corta no autorizada de aproximadamente unos 1200 ejemplares de Lenga una especie nativa característica de la zona, en gran parte ubicada en una zona de máxima protección, en el marco del ordenamiento territorial de los bosques nativos.

La situación desencadeno, el inicio de acciones administrativas de rigor en la secretaria de bosques del Chubut, como autoridad de aplicación de la ley nacional N26331 y la presentación por vía judicial para la determinación de daños.

Roveta sostuvo que el daño ocasionado es significativo y dentro de las instrucciones administrativas también se libra copia al Ministerio de Ambiente de la Provincia., a lo que aseveró “La normativa vigente es clara y debe ser respetada, el ordenamiento territorial fue aprobado por ley y parte de la zona intervenida en cercanía de Esquel está dentro de una categoría de alto valor de conservación”.

El funcionario provincia lamentó las declaraciones públicas del intendente de Esquel, Sergio Ongarato, sobre este tema y afirmó que “bajo ningún concepto puede desconocerse el alcance de la Ley Nacional de Protección Ambiental. No hay que desmerecer una norma de presupuestos mínimos para el cuidado ambiental de los bosques nativos. Es una ley nacional que la provincia adhiere y a través del cual se da un ordenamiento territorial”.

“Soslayar la normativa por parte del intendente es preocupante y llamativo. Eso también dificulta el trabajo interinstitucional hacia adelante en lo que refiere a la planificación de cuestiones de conservación e interfase”, subrayó Roveta.