Bomberos Lago Puelo: Informa y aclara que todas las donaciones recibidas son entregadas de forma directa a familias damnificadas

Ante una publicación en la redes con imágenes que muestra ropa tirada en basurales de la zona, y que se refiera a la misma como donaciones recibidas en el marco de la catástrofe ígnea, la cual fue replicada en distintos medios de comunicación a nivel regional y nacional , la Asociación de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo salió al cruce a aclarar a la opinión pública y a la sociedad en general, mediante un comunicado ya que la institución se encuentra recepcionando , organizando y entregando la ayuda solidaria que ha ido enviando la gente desde distintos puntos del país.

Es así que la Asociación de Bomberos Lago Puelo considera oportuno informar a la sociedad: dada la publicación del día viernes 26 de marzo de 2021 titulada “Encuentran donaciones para víctimas de los incendios tiradas en un basural”, que el Sr. Maximiliano Sepúlveda Luquet, no pertenece al Cuerpo Activo de esta Institución y que sus dichos corresponden a la opinión personal de un ciudadano, y que no reflejan la opinión de nuestra organización civil. Resulta necesario señalar que el Sr. Sepúlveda Luquet fue efectivamente personal institucional, pero se halla desvinculado de la Asociación desde hace varios años. De la misma manera, aclarar que todas las donaciones recibidas en este Cuartel han sido, y siguen siendo entregadas directamente a las familias damnificadas en forma directa en nuestras instalaciones, a través de personal voluntario que visita a las familias afectadas y/o a través de distintas organizaciones con las que se trabaja en red como Cáritas, el Club Andino Lago Puelo, la Cooperativa de Productores de Plantas Aromáticas y Medicinales de la Comarca Andina, entre otras.

Por último, queremos agradecer a los vecinos de TODA LA ARGENTINA y del exterior, que han hecho y hacen llegar sus aportes y contribuciones tanto a nuestro Cuartel como a las familias damnificadas, deseando que las declaraciones del Sr. Sepúlveda no desalienten, ni comprometan la llegada de futuras donaciones, dada la gran cantidad de familias que necesitan de ellas y el importante número de viviendas que deberán reconstruirse.