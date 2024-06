Becario de Chubut llevó adelante un revelador estudio de la supervivencia de arañas viudas negras durante el invierno en la Patagonia

Durante las últimas décadas, los casos de picaduras de viuda negra experimentaron un notable aumento en la región, lo que subraya la importancia de comprender la dinámica poblacional de estas arañas de interés médico.

El estudio del becario de Chubut proporciona una base sólida para futuras investigaciones y acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de la población y abordar los posibles riesgos asociados con la presencia de estas arañas en áreas urbanas y periurbanas.

Dada la importancia de la investigación, quienes estén interesados en acceder a mayor información pueden hacerlo contactándose con

Importancia de las becas cofinanciadas

El estudio de este joven se desarrolló a partir de una de las becas que son cofinanciadas entre el Gobierno de la Provincia del Chubut y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Las temáticas que se abordan deben partir de los lineamientos políticos de ciencia, tecnología e innovación del Chubut y la agenda territorial, que incluyen dimensiones fundamentales cuyo desarrollo determina las formas y métodos de producción.

Se trata de variables que, aunque no representan un fin en sí mismo, son medios de gran potencial para dar respuesta a las necesidades sociales, productivas y ambientales latentes en el territorio.

El trabajo, titulado «First winter record of Latrodectus mirabilis (Araneae: Theridiidae) in arid Patagonia: A consequence of climate change and urbanization?», (“Primer registro invernal de Latrodectus mirabilis (Araneae: Theridiidae) en la Patagonia árida: ¿Consecuencia del cambio climático y la urbanización?”), fue publicado en Acta Tropica, captando la atención de la comunidad científica y la opinión pública por sus revelaciones.