Becaria provincial trabaja en el estudio de cultivos de plantas nativas en el Jardín Botánico de la Patagonia extraandina

La investigadora se incorporó al Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales del CCT CONICET-CENPAT, para llevar a cabo su beca ProMeC (Programa de Mejoramiento Curricular) otorgada por el Gobierno del Chubut.

La Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), María Candela González, becaria provincial ProMeC, desarrollará la tarea que consiste en el estudio de cultivos ex situ de plantas nativas en el Jardín Botánico de la Patagonia Extraandina (JBPE) del CCT CONICET-CENPAT, en el marco del Proyecto “Producción de Condalia microphylla (piquillín), Hyalis argéntea (olivillo) y Atriplex lampa (zampa) para la conservación biocultural y revegetación de espacios públicos y/ó disturbados de la ciudad Puerto Madryn, Chubut, Argentina”, otorgado por el Global Botanic Garden Fund.

Su lugar de trabajo será el Laboratorio de Ecofisiología y Bioquímica Vegetal (ECOFIVE) del IPEEC, bajo la Dirección de la Dra. Ana M. Cenzano. Su investigación está enmarcada en el lineamiento estratégico de la provincia: Frutihortícola – Ompulsar mejoras tecnológicas y agregación de valor – Desarrollo de nuevos productos e ingredientes naturales provenientes de frutas finas.

Su objetivo es estudiar el valor etnobotánico (comestible, medicinal, tintóreo, combustible, etc.) de las especies nativas, los patrones de uso y manejo por parte de los pobladores en prácticas de autosubsistencia y como proveedoras de servicios ecosistémicos en poblaciones urbanas de la ciudad de Puerto Madryn y poblaciones rurales de las localidades de Telsen, Sepaucal y Gan Gan.

También analizará el estado de conservación del sitio que habitan en términos de cobertura vegetal, composición de especies y preferencias alimenticias de los herbívoros nativos y domésticos, a fin de establecer acciones de conservación y/ó restauración del ambiente. Y por último se evaluará el contenido de polifenoles totales y el potencial biotecnológico de extractos polifenólicos (EP) de frutos de Condalia microphylla, Schinus johnstonii y Lycium chilense, como antioxidantes y antivirales a concentraciones no citotóxicas.

Cabe resaltar que el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura, financia becas de apoyo en el marco del Programa de Mejoramiento Curricular (ProMeC) que tiene por finalidad apoyar y garantizar la formación de los postulantes a ingreso CONICET con el fin de reforzar sus antecedentes y adquirir nuevas herramientas.

Mediante el apoyo a la formación académica, el ProMeC favorece el acceso de los candidatos al sistema de becas doctorales del CONICET. De esta manera, el Programa pretende promover la inserción en el sistema científico de profesionales que aborden temáticas de estudio orientadas al fortalecimiento de áreas de conocimiento prioritarias para el desarrollo económico y social de la Provincia.

