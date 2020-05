Bariloche: Registra un nuevo pico de contagios que afecta a varios barrios

El viernes pasado se informó que en menos de 24 horas, se confirmaron 17 nuevos casos.

La información fue dada por la Dra. Mercedes Ibero, secretaría de Políticas Públicas de Salud de Río Negro, quien todas las tardes en conferencia de prensa comunica las últimas novedades de la situación sanitaria en la provincia, en el contexto de la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Ibero advirtió que en Bariloche la curva de contagios va subiendo “ Todos con un nuevo un nuevo nexo epidemiológico que abarca a varios casos en la ciudad, cercanos entre sí».

Al cierre de esta edición eran 43 las personas que constituyen casos activos. Fue el viernes pasado en que en la ciudad de Bariloche los números, indicaban que desde confirmado el primer caso en Bariloche, con la confirmación de los citados 17 casos nuevos en tan solo 24 horas, ese superaba la cifra de contagios diaria.

Bariloche es la ciudad rionegrina con mayor cantidad de casos confirmados desde el inicio de la pandemia, al viernes(15) se contabilizaba un total de 119 casos de COVID-19, de los cuales 43 permanecen internados en la ciudad –otros dos en Buenos Aires- ; mientras que 76 pacientes habían sido dados de alta.

En tanto en la zona de Valle medio, Ibero señaló que «la curva se aplanó, gracias a una excelente respuesta de la población al cordón sanitario y a las restricciones impuestas»; al tiempo que advirtió que «Si hay alguien que se contagia, al otro día van a haber diez o veinte casos de ese contacto».

Mercedes Ibero reiteró que la única manera de frenar los contagios en Bariloche es «que entendamos que es necesario el distanciamiento social». De esta forma, continuó: «nuestras camas hoy no están colapsadas, pero si las personas se juntan, muchas que pueden no saber que tienen el virus, mañana podemos tener 1500 casos y no nos van a alcanzar las camas».