Bariloche: Homicidio culposo, alegatos finales en juicio oral a docentes

En el marco del juicio oral que se lleva a cabo contra tres docentes acusados por homicidio culposo, se realizaron al mediodía los alegatos de cierre por el hecho ocurrido el 10 de diciembre de 2021 alrededor de las 17:00 horas, en el Complejo Los Baqueanos, a orillas del Lago Gutiérrez, donde perdió la vida una niña. La fiscalía y la querella pidieron se los declare responsables por el delito de homicidio culposo en tanto que las defensas particulares requirieron sean absueltos.

Al inicio de la audiencia, los imputados fueron haciendo uno a uno su descargo formal. La madre de la niña que resultó víctima en el marco de dicha salida escolar en el lago Gutierrez, pidió ser escuchada ante el magistrado.

La fiscal jefe fue la primera en formular su alegato de clausura e ir relatando una a una las escenas en que se produjeron los hechos, durante esa jornada.

«Esta decisión de autorizar a entrar al agua la tomaron los tres imputados. La niña muere por una asfixia por sumersión, situación que fue convenida en el marco del debate. Pero la niña muere por otra causa porque autorizaron el ingreso al agua, pero fundamentalmente, también porque no la cuidaron. Estuvo cuarenta minutos sumergida debajo del agua cuando se dieron cuenta de que le faltaba un alumno. Fue desorden, desorganización, azar», expresó la funcionaria.

Siguió enumerando cada uno de los elementos de prueba que se produjeron en juicio que dieron cuenta de la teoría del caso que abordó la fiscalía. Se refirió puntualmente a la autorización del ingreso al agua; «ellas no se metieron en ningún momento al agua para marcar el límite ni ejercieron ningún otro rol para demarcarlo. Y había alumnos que superaban este límite que tenía que ver con las rodillas, de sexto o de séptimo. También por omisión son responsables, porque ellas eran las responsables del proyecto. Sabían que esa actividad no estaba permitida. Esto las vuelve a ubicar por acción o por omisión como responsables de esta actividad».

Por último la fiscal jefe expresó que cuando cerró el alegato en lo primero que pensó es aquello que le decían decían los padres; «no me la cuidaron». «Si no hubieran entrado al lago, si no hubiera existido el lago, no hubiera existido la muerte.Esto fue decisión de estas personas que se encuentran aquí sentadas, agregó. En función de toda la prueba que hemos escuchado, voy a solicitar entonces que se los declare responsables por el delito de homicidio culposo a los tres docentes traídos a juicio, en función del artículo 84 y 45 del Código Penal.

Los abogados por la querella adhirieron en la totalidad a lo manifestado por la fiscalía. Entre otros argumentos mencionaron que la pequeña que ahora no está entre nosotros merecía un entorno educativo donde su integridad estuviera protegida. Cosa que hicieron los padres por dode años y en una tarde la perdieron por la negligencia y la inobservancia de los docentes que tenían el deber del cuidado Hay un antes y un después de la educación de Río Negro con el caso de de esta niña y nosotros queremos que este fallo que esta sentencia le recuerde a todos los docentes la responsabilidad que recae sobre ellos cuando tiene una salida con chicos con chicos. Pidieron se declare la responsabilidad de los tres docentes en los mismos términos solicitados por el Ministerio Público Fiscal.

A su turno los defensores penales particulares quienes asisten a las maestras y al profesor de educación física. El primero de ellos defensor del profesor de educación física manifestó que «la autoría y la materialidad, o lo que estoy contestando, que es el actor negligente antirreglamentario, no fue probado» y en consecuencia solicitó la absolución de mi defendiente. Hicieron lo propio los letrados de ambas docentes, luego de un detallado análisis de la prueba producida en el juicio, pidieron la absolución de las mismas.

La sentencia resultante de este debate será conocida el día 6 de diciembre.