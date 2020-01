Bariloche: Formulación de cargos por lesiones graves culposas a un inspector de tránsito

La fiscal Alejandra Bartolmé formuló cargos contra un hombre imputándole el delito de lesiones graves culposas. El hecho sucedió el sábado alrededor de las 17:30 y la víctima es un inspector de tránsito municipal.

Según indicó la fiscal, el hecho investigado sucedió durante un operativo vial en inmediaciones de Avenida Bustillo y Huahuan de Bariloche, en ocasión en la cual la víctima junto a otros dos agentes realizaban tareas para ordenar el tránsito de vehículos.

En esas circunstancias, el acusado que se movilizada en Ford Fiesta – desoyendo la orden detención de las autoridades munipales – aceleró el vehículo embistiendo a la víctima y provocándole una fractura en su tobillo. Cabe señalar, que según indicara el medico policial, el carácter legal de las lesiones es grave.

El acusado fue demorado e identificado en un segundo control vehicular en Avenida los Pioneros al 3900.

La calificación legal del caso es lesiones culposas de carácter graves y resistencia a la autoridad según los previsto en los artículos 94 y 90 del Código Penal.

Tras la exposición de la acusación, el imputado hizo uso de su derecho a declarar. En su descargo mencionó que se encontraba en una fila de vehículos y que ante una señal del personal del área de tránsito comenzó a circular a escasa velocidad y que no advirtió en ningún momento que había atropellado y lesionado a la víctima.

Explicó que llevaba música y los vidrios altos y que no advirtió que el inspector se encontraba tan próximo a su vehículo y que se enteró de lo sucedido al ser demorado en el segundo control policial.

La defensa oficial, a cargo de Marcos Miguel no tuvo objeciones a la formulación de cargos. Cabe señalar que según la calificación legal del caso, las penas que podrían caberle al imputado serían de cumplimiento condicional.

El Juez de Garantías, Sergio Pichetto, tuvo por formulados los cargos y dispuso un plazo para la investigación.