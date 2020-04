BANCO NACION COMUNICA APERTURA DE SUCURSAL

Atento a las restricciones de circulación impuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y en relación a lo dispuesto a través de la Com. “A» 6949 del BCRA, esta Sucursal procederá a su apertura los días 3, 6 y 7 de Abril del corriente año en su horario habitual ( 8 a 13 horas) a los efectos de abonar a los beneficios que se detallan:

• Jubilados y/o pensionados;

• Asignación Universal por Hijo;

• Fondos de desempleo;

• Cajas complementarias.

En todos los casos se verificará, previo al acceso a la Línea de Cajas, que los beneficiarios no registren una tarjeta de debito habilitada, o que registren la misma y no recuerden la contraseña o que dicho plásticos se encuentre en esta Entidad en estado de ser entregada a su titular; caso contrario, deberán proceder al cobro a través de los Cajeros Automáticos donde se encontrará un empleado que lo podrá ayudar con la operación que desee realizar.

Cabe destacar que las primeras dos horas de atención serán destinadas de manera preferencial para aquellas personas que pertenezcan a los grupos de riesgo y a los adultos mayores de 60 años. Se aclara que toda operatoria que se encuentre por fuera de las nombradas con anterioridad no serán contempladas.

Por último, esta Institución agradecerá la colaboración de la comunidad en cuanto a las medidas de distanciamiento con el fin de preservar la salud de los clientes y de los empleados tanto dentro como fuera de las instalaciones.-

Atentamente

Do Santos Maximiliano

Gerente Interino

Banco de la Nación Argentina