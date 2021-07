Banco del Chubut: está disponible el pago por ventanilla para planes de empleo

FAV y Chubut Asiste

Se trata de los planes de empleo FAV (Fortalecimiento Asociación Vecinal) y Chubut Asiste que solo pueden ser cobrados por caja.

Los beneficiarios de dichos planes, que aún no hayan percibido los montos correspondientes al beneficio del mes de Junio 2021 deben acercarse por las sucursales, sin necesidad de solicitar un turno on line de forma previa.

Es importante recordar que en caso de no retirar los fondos en el plazo previsto, los mismos deben ser remitidos a su origen.