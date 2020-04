Banco del Chubut abrirá al público durante el fin de semana

El Banco del Chubut informa que en virtud de lo acordado por el Banco Central, durante los días sábado 4 y domingo 5 de abril se atenderá al público en el horario habitual bancario. Cabe recordar que la atención es exclusivamente para aquellos jubilados y beneficiarios de planes de ANSES que no cuenten con tarjeta de débito.

El Banco mantendrá habilitadas las distintas sucursales (a excepción de las destinadas a la actividad comercial) a fin de que los clientes puedan concurrir a las más cercanas a su domicilio, para evitar la circulación innecesaria.

La forma de pago de las jubilaciones nacionales y beneficios sociales se realizará conforme al cronograma de pagos establecido por la ANSES para tal fin.

Cabe señalar que esta apertura extraordinaria que se realiza durante la cuarentena es con el objetivo de asistir esencialmente a aquellos clientes que por no contar con tarjeta de débito no pueden utilizar los canales electrónicos como Homebanking, Cajeros Automáticos y Vale PEI.