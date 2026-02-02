Banco de Chubut amplía el alcance de la tarjeta Patagonia 365 permitiendo la aceptación a través de Getnet 

El Banco del Chubut anuncia que la tarjeta Patagonia 365 ya puede utilizarse como medio de pago en los comercios que operan con Getnet, la Fintech líder en soluciones de pago en América Latina e Iberia.

Gracias a esta integración, los comercios que ya cobran sus ventas con Getnet podrán aceptar pagos con Tarjeta Patagonia 365, ampliando las alternativas de pago de sus clientes y potenciando sus oportunidades de venta, especialmente en la región patagónica, donde la tarjeta tiene fuerte presencia y alto nivel de uso.

La incorporación de Patagonia 365 a la plataforma de Getnet representa un paso más en el compromiso del Banco del Chubut por acompañar a los comercios y PyMEs, facilitando herramientas que impulsan el consumo, promueven la digitalización de los pagos y fortalecen la actividad económica local.

“Desde el Banco del Chubut trabajamos de manera permanente para generar alianzas estratégicas que acerquen más beneficios tanto a los comercios como a nuestros clientes. La posibilidad de pagar con Tarjeta Patagonia 365 a través de Getnet amplía el alcance de nuestra tarjeta y brinda más opciones a los negocios para vender”, señaló Ángel Nurchi, Gerente de Negocios de BCH.

Por su parte, los comercios que aún no operan con Getnet podrán acceder a la solución de cobros a través del Banco del Chubut, que ofrece la terminal de captura, Get Smart POS para ventas presenciales y diversas opciones para cobros en el mundo digital. De este modo, los comerciantes cuentan con una solución integral que mejora su experiencia de cobro y gestión diaria a través del Getnet Portal. En este portal encuentran toda la información de sus ventas, pueden realizar devoluciones, generar reportes, consultar liquidaciones, simplificando la administración de su negocio.

Con esta iniciativa, el Banco del Chubut continúa fortaleciendo su propuesta de valor para el sector comercial, promoviendo soluciones de pago modernas, seguras y adaptadas a las necesidades de cada región.