Aumentos mensuales, actualización automática e impacto en jubilaciones, los ejes centrales de la recomposición salarial docente

Un pormenorizado informe, elaborado por el Ministerio de Educación de la Provincia, explica los puntos clave del nuevo esquema propuesto por el Ejecutivo para el sector. Aun ante un escenario económico complejo a nivel nacional, la recomposición establece una proyección clara y continua de incrementos desde abril hasta agosto de 2026, otorgando previsibilidad tanto a los trabajadores activos como pasivos.

La nueva propuesta salarial presentada por el Gobierno del Chubut para el sector docente constituye un esquema integral de recomposición salarial progresiva, sostenida y previsible, diseñado para garantizar una recuperación real del poder adquisitivo frente al contexto económico nacional.

De acuerdo a un detallado informe dado a conocer por el Ministerio de Educación de la Provincia, el esquema salarial propuesto por el Ejecutivo representa uno de los procesos de recomposición más importantes de los últimos años para el sector. Este diagrama combina recuperación real del salario, fortalecimiento del básico, impacto positivo en jubilaciones, mejoras significativas en el bolsillo, previsibilidad, progresividad y continuidad de aumentos hasta agosto.

En un escenario marcado por la desaceleración de la actividad económica, la caída del consumo y la retracción de recursos fiscales a nivel nacional, el Gobierno provincial sostiene una política salarial activa que prioriza la inversión educativa y el fortalecimiento de los ingresos docentes.

Es en ese marco que la propuesta no se limita a aumentos aislados o de corto plazo, sino que establece una proyección clara y continua de incrementos desde abril hasta agosto de 2026, otorgando previsibilidad tanto a los trabajadores activos como a los jubilados docentes.

La propuesta

El plan de recomposición salarial presentado por el Gobierno del Chubut se basa en cuatro ejes centrales: incrementos mensuales por encima de la inflación; fortalecimiento del salario básico docente; mejora significativa del salario de bolsillo e impacto remunerativo sobre jubilaciones y antigüedad.

Dicha propuesta contempla aumentos automáticos vinculados al IPC, porcentajes adicionales por encima de la inflación, mejoras específicas en ítems estratégicos como Recursos Materiales y Zona Patagónica y una estructura progresiva hasta agosto. Esto permite que los salarios docentes no sólo acompañen la inflación, sino que recuperen poder adquisitivo real.

Incrementos mes por mes

Con el objetivo de brindar mayor previsibilidad al sector, el Ministerio de Educación explicó cómo será la evolución del sueldo mes a mes, evitando saltos aislados y permitiendo una recuperación sostenida del salario docente.

Mayo 2026

• IPC de marzo (3,4%) + 4% adicional.

• Total de aumento al básico: 7,4%.

• Primera etapa de actualización del ítem Recursos Materiales 31000 pesos que quedan incorporados al sueldo.

Junio 2026

• IPC de abril (2,6%) + 1% adicional.

• Total estimado: 3,6% al básico.

• Segunda etapa de actualización del ítem Recursos Materiales 62000 pesos que quedan incorporados al sueldo.

Julio 2026

• IPC + 1% adicional + Primera etapa de actualización del ítem Zona Patagónica 150.000 pesos que quedan incorporados al sueldo.

Agosto 2026

• IPC + Segunda etapa de actualización de Zona Patagónica 300.000 pesos que quedan incorporados al sueldo.

Impacto directo

Cabe señalar que uno de los aspectos más importantes de la propuesta es que los incrementos impactan directamente sobre el salario de bolsillo. En ese marco, se precisó que, entre abril y mayo, dicho aumento alcanza aproximadamente el 13,65%, muy por encima de la inflación del período.

Asimismo, se incorpora una mejora histórica en ítem “Recursos Materiales” dado que comienza a calcularse sobre la base de jornada completa (1,75) y no sobre el salario básico de jornada simple (1,05), como sucedía hasta ahora.

Esta modificación genera un incremento extraordinario del monto percibido por cargo, superando el 95% en ese concepto. Además, este ítem se cobra por cargo y no por agente, lo que implica que los docentes con doble cargo perciben el beneficio dos veces, incrementando aún más el impacto positivo en el ingreso familiar.

Crecimiento salarial entre abril y septiembre

La inflación proyectada para el período abril-septiembre se ubicaría aproximadamente entre el 16 y el 20%. Sin embargo, con el nuevo esquema los salarios docentes crecerían entre el 52 y el 63%, generando una recuperación real del salario muy superior a la inflación acumulada.

Este incremento implica que el salario no sólo acompaña precios, sino que recupera fuertemente el poder adquisitivo perdido.

En cuanto a los docentes que poseen doble cargo (alrededor del 70%), el impacto de la propuesta salarial es aún mayor. Desde la cartera educativa provincial se informó en este aspecto que el ingreso estimado para un maestro con 10 años de antigüedad, en agosto de 2026, alcanzaría los 2.484.556 pesos y para un docente con 24 años, una suma de 2.894.984 pesos.

Contexto económico nacional

Mientras gran parte de las provincias enfrenta dificultades para sostener aumentos salariales permanentes, Chubut propone aumentos mensuales continuos, actualización automática por IPC, incrementos adicionales sobre inflación, mejoras remunerativas y proyecciones garantizadas hasta agosto.

“Esto permite construir previsibilidad y estabilidad para las familias docentes en un escenario económico nacional de incertidumbre”, se destaca en el informe y agrega que “la política salarial propuesta permite que los salarios docentes crezcan claramente por encima de la inflación proyectada, fortaleciendo el ingreso de los trabajadores de la educación y consolidando una mejora estructural de la escala salarial docente en la provincia”.

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