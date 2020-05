Augusto Sánchez respaldó la negociación de deuda que lleva adelante el Gobierno nacional

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, acompañó el documento de respaldo al proceso de renegociación de la deuda externa liderada por el Presidente de la Nación Alberto Fernández.

“Tenemos que recuperar la soberanía monetaria, no podemos ser rehenes de sectores privados que no se interesan por la realidad de los argentinos y argentinas”, remarcó Sánchez y señaló: “Nuestra prioridad siempre va a ser el vecino y vecina, brindar los mejores servicios posibles y garantizar un Estado eficiente, pero para eso necesitamos recuperar la autonomía financiera”.

Asimismo, el intendente recordó que «cómo lo hicieron Néstor y Cristina, y hoy lo ratifica nuestro presidente Alberto Fernández, no vamos a dejar que ningún argentino pase hambre para pagar esta deuda”.

1400 jefes y jefas comunales expresamos nuestro respaldo, al coincidir en que “queremos poner a la Argentina de pie, con responsabilidad pero defendiendo los intereses de la Nación y de nuestra patria».

Mirá la lista completa de firmantes en https://www.argentina.gob.ar/economia/solicitada