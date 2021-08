Atletas Chubutenses debutan este sábado en los juegos olimpicos en Maraton de Sapporo

El próximo sábado por la tarde, los atletas chubutenses Joaquín Arbe y Eulalio Muñoz, tendrán su debut olímpico cuando compitan en el Maratón de Sapporo, junto a otros 104 atletas de todo el mundo.

Un billete para ser parte del maratón olímpico de Tokio 2020 tuvo un precio: ser capaz de correr por debajo de las 2 horas 11 minutos y 30 segundos. A lo que hay que sumar el requisito de únicamente 3 corredores por país como máximo.

A continuación, Chubut Deportes te presenta la lista de los 106 participantes del maratón olímpico masculino de Tokio 2020, con el tiempo que les dio el pasaporte para llegar a estos JJOO de la capital japonesa, lugares y fechas donde lograron las marcas y sus respectivos dorsales, para la prueba que se largará el sábado 7 de agosto a las 19 horas.

Dorsal País Atleta Marca/ Lugar marca/ Fecha

1 KEN Eliud KIPCHOGE 2:02:37 / Londres (GBR) 28/04/2019

2 ETH Birhanu LEGESE 2:02:48 / Berlín (GER) 29/09/2019

3 ETH Mosinet GEREMEW 2:02:55 / Londres (GBR) 28/04/2019

4 KEN Tito EKIRU 2:02:57 / Milán (ITA) 16/05/2021

5 KEN Evans CHEBET 2:03:00 / Valencia (ESP) 06/12/2020

6 ETH Mula WASIHUN 2:03:16 / Londres (GBR) 28/04/2019

7 TUR Kaan Kigen ÖZBILEN 2:04:16 / Valencia (ESP) 01/12/2019

8 BEL Bashir ABDI 2:04:49 / Tokio (JPN) 01/03/2020

9 TAN Gabriel Gerald GEAY 2:04:55 / Milán (ITA) 16/05/2021

10 JPN Kengo SUZUKI 2:04:56 / Otsu (JPN) 28/02/2021

11 UGA Archivox CHEMONGES 2:05:12 / Toronto (CAN) 20/10/2019

12 JPN Suguru OSAKO 2:05:29 / Tokio (JPN) 01/03/2020

13 GBR Mo FARAH 2:05:39 / Londres (GBR) 28/04/2019

14 ERI Oqbe Kibrom RUESOM 2:05:53 / Valencia (ESP) 06/12/2020

15 BRN Alemu BEKELE 2:06:02 / Seúl (KOR) 03/11/2019

16 NOR Sondre Nordstad MOEN 2:06:16 / Valencia (ESP) 01/12/2019

17 NED Abdi NAGEEYE 2:06:17 / Rotterdam (NED) 07/04/2019

18 MAR Othmane EL GOUMRI 2:06:18 / Siena (ITA) 11/04/2021

19 BRN El Hassan EL ABBASSI 2:06:22 / Tokio (JPN) 01/03/2020

20 JPN Hidekazu HIJIKATA 2:06:26 / Otsu (JPN) 28/02/2021

21 ERI Yohanes GHEBREGERGIS 2:06:28 / Siena (ITA) 11/04/2021

22 MAR Hicham LAQOUAHI 2:06:32 / Marrakech (MAR) 26/01/2020

23 ESP Ayad LAMDASSEM 2:06:35 / Valencia (ESP) 06/12/2020

24 ERI Okubay TSEGAY 2:06:46 / Sevilla (ESP) 17/02/2019

25 UGA Fred MUSOBO 2:06:56 / Daegu (KOR) 07/04/2019

26 BRN Shumi DECHASA 2:06:59 / Ginebra (SUI) 02/05/2021

27 ESP Hamid BEN DAOUD 2:07:03 / Valencia (ESP) 06/12/2020

28 GER Amanal PETROS 2:07:18 / Valencia (ESP) 06/12/2020

29 ITA Eyob GHEBREHIWET FANIEL 2:07:19 / Sevilla (ESP) 23/02/2020

30 ISR Maru TEFERI 2:07:20 / Sevilla (ESP) 23/02/2020

31 SUI Tadesse ABRAHAM 2:07:24 / Wien (AUT) 07/04/2019

32 ESP Javier GUERRA 2:07:27 / Sevilla (ESP) 23/02/2020

33 ISR Girmaw AMARE 2:07:28 / Sevilla (ESP) 23/02/2020

34 BEL Koen NAERT 2:07:39 / Rotterdam (NED) 07/04/2019

35 ISR Haimro ALMAYA 2:07:45 / Sevilla (ESP) 23/02/2020

36 MAR Salah-Eddine BOUNASR 2:07:52 / Otsu (JPN) 10/03/2019

37 EE.UU. Leonard KORIR 2:07:56 / Amsterdam (NED) 20/10/2019

38 RSA Stephen MOKOKA 2:07:58 / Otsu (JPN) 10/03/2019

39 ITA Yassine RACHIK 2:08:05 / Londres (GBR) 28/04/2019

40 TUR Polat Kemboi ARIKAN 2:08:14 / París (FRA) 14/04/2019

41 GBR Callum HAWKINS 2:08:14 / Londres (GBR) 28/04/2019

42 NZL Zane ROBERTSON 2:08:19 / Gold Coast (AUS) 07/07/2019

43 TAN Alphonce Felix SIMBU 2:08:27 / Otsu (JPN) 10/03/2019

44 CHN Guojian DONG 2:08:28 / Berlín (GER) 29/09/2019

45 KOR Joohan OH 2:08:42 / Gyeongju (KOR) 20/10/2019

46 GER Richard RINGER 2:08:49 / Siena (ITA) 11/04/2021

47 EE.UU. Martin HEHIR 2:08:59 / Chandler, AZ (EEUU) 20/12/2020

48 MGL Byambajav TSEVEENRAVDAN 2:09:03 / Oita (JPN) 02/02/2020

49 BRA Daniel DO NASCIMENTO 2:09:05 / Lima (PER) 23/05/2021

50 EE.UU. Noah DRODDY 2:09:09 / Chandler, AZ (EEUU) 20/12/2020

51 RSA Pheeha MOKGOBO 2:09:13 / Valencia (ESP) 06/12/2020

52 FRA Morhad AMDOUNI 2:09:14 / París (FRA) 14/04/2019

53 FRA Hassan CHAHDI 2:09:15 / Valencia (ESP) 06/12/2020

54 MGL Ser-Od BAT-OCHIR 2:09:26 / Otsu (JPN) 28/02/2021

55 POR Christian PACHECO 2:09:31 / Lima (PER) 27/07/2019

56 MEX Juan PACHECO 2:09:45 / Valencia (ESP) 06/12/2020

57 IRL Stephen SCULLION 2:09:49 / Londres (GBR) 04/10/2020

58 PAN Jorge CASTELBLANCO 2:09:49 / Valencia (ESP) 06/12/2020

59 CAN Trevor HOFBAUER 2:09:51 / Toronto (CAN) 20/10/2019

60 NED Khalid CHOUKOUD 2:09:55 / Siena (ITA) 11/04/2021

61 CHN Jianhua PENG 2:09:57 / Guangzhou (CHN) 08/12/2019

62 ARG Eulalio MUÑOZ 2:09:59 / Valencia (ESP) 06/12/2020

63 EST Tiidrek NURME 2:10:02 / Sevilla (ESP) 23/02/2020

64 NZL Malcolm HICKS 2:10:04 / Sevilla (ESP) 23/02/2020

65 GBR Jonathan MELLOR 2:10:05 / Sevilla (ESP) 23/02/2020

66 AUT Peter HERZOG 2:10:06 / Londres (GBR) 04/10/2020

67 BRA Paulo Roberto PAULA 2:10:08 / Sevilla (ESP) 23/02/2020

68 IRL Kevin SEAWARD 2:10:09 / Sevilla (ESP) 23/02/2020

69 ITA Yassine EL FATHAOUI 2:10:10 / Sevilla (ESP) 23/02/2020

70 PAR Derlys AYALA 2:10:11 / Valencia (ESP) 06/12/2020

71 CAN Cameron LEVINS 2:10:14 / Fürstenfeld (AUT) 23/05/2021

72 NED Bart VAN NUNEN 2:10:16 / Valencia (ESP) 06/12/2020

73 CAN Ben PREISNER 2:10:17 / Chandler, AZ (EEUU) 20/12/2020

74 POL Marcin CHABOWSKI 2:10:17 / Enschede (NED) 18/04/2021

75 GER Hendrik PFEIFFER 2:10:18 / Sevilla (ESP) 23/02/2020

76 POL Adam NOWICKI 2:10:21 / Enschede (NED) 18/04/2021

77 BEL Dieter KERSTEN 2:10:22 / Enschede (NED) 18/04/2021

78 NAM Tomas Hilifa RAINHOLD 2:10:24 / Siena (ITA) 11/04/2021

79 IRL Paul POLLOCK 2:10:25 / Valencia (ESP) 01/12/2019

80 RSA Elroy GELANT 2:10:31 / Ciudad del Cabo (RSA) 15/09/2019

81 POL Arkadiusz GARDZIELEWSKI 2:10:31 / Debno (POL) 18/04/2021

82 BDI Olivier IRABARUTA 2:10:33 / Wuxi (CHN) 24/03/2019

83 TUR Yavuz AGRALI 2:10:41 / Sevilla (ESP) 23/02/2020

84 AUT Lemawork KETEMA 2:10:44 / Wien (AUT) 07/04/2019

85 EST Roman FOSTI 2:10:46 / Siena (ITA) 11/04/2021

86 AUS Liam ADAMS 2:10:48 / Otsu (JPN) 08/03/2020

87 COL Jeison Alexander SUAREZ 2:10:51 / Enschede (NED) 18/04/2021

88 UKR Bohdan-Ivan HORODYSKYY 2:10:52 / Belaya Tserkva (UKR) 06/10/2019

89 MEX José Luis SANTANA MARÍN 2:10:54 / Lima (PER) 27/07/2019

90 AUS Brett ROBINSON 2:10:55 / Londres (GBR) 28/04/2019

91 ART Tachlowini GABRIYESOS 2:10:55 / Hula Lake Park (ISR) 14/03/2021

92 DEN Thijs NIJHUIS 2:10:57 / Sevilla (ESP) 23/02/2020

93 RWA Felicien MUHITIRA 2:10:58 / Roma (ITA) 07/04/2019

94 ARG Joaquín ARBE 2:11:02 / Buenos Aires (ARG) 22/09/2019

95 DEN Adbi Hakin ULAD 2:11:03 / Fukuoka (JPN) 01/12/2019

96 LES Khoarahlane SEUTLOALI 2:11:04 / Ciudad del Cabo (RSA) 15/09/2019

97 MEX Jesús Arturo ESPARZA 2:11:04 / Valencia (ESP) 01/12/2019

98 AUS Jack RAYNER 2:11:06 / Londres (GBR) 28/04/2019

99 COL Ivan Dario GONZALEZ 2:11:07 / Valencia (ESP) 06/12/2020

100 BRA Daniel Chaves DA SILVA 2:11:10 / Londres (GBR) 28/04/2019

101 UKR Mykola NYZHNYK 2:11:12 / Belaya Tserkva (UKR) 06/10/2019

102 RWA John HAKIZIMANA 2:11:19 / Five Rings, Wuhan (CHN) 27/10/2019

103 CHN Shaohui YANG 2:11:19 / Xuzhou (CHN) 11/04/2021

104 KOR Jungsub SHIM 2:11:24 / Yecheon (KOR) 04/04/2021

105 UKR Oleksandr SITKOVSKIY 2:11:25 / Pekín (CHN) 03/11/2019

106 HON Iván ZARCO Plaza de la Universidad