ATECh Noroeste: Ni bonos, ni cuotas, ni saldo pendiente .Exigimos el pago inmediato de todo lo adeudado y la regularización del pago de salario

El día martes el gobernador del Chubut Mariano Arcioni anunció los pagos de 3er y 4to rango del mes de julio en fechas que van del 9 al 14 de octubre y de 1ro y 2do rango de agostopara el día 16. Esto quiere decir que 2 meses y medio más tarde los empleados y empleadas del 3ro y 4to reciben su salario y 1 mes y medio más tarde los de 1ro y 2do. Además se adeuda el medio aguinaldo a TODA la administración provincial y clásulas gatillo a otros sectores de trabajadorxs no docentes.

Anunció también el fin del pago escalonado pero NADA planteó acerca del pago de lo pendiente.

No confiamos en Arcioni, no estamos aquí narrando lo que va a pasar sino lo que dijo. No hablar de lo que se debe, que en caso de pagar todos los rangos juntos en noviembre (anunciado sin fecha por supuesto) serían dos salarios y el aguinaldo, significaría que el gobierno siga manteniendo esa deuda con lxs trabajadores SIN FECHA de pago y sin precisiones.

El ministro de Economía Oscar Antonena en declaraciones informales a un medio habló de “saldo pendiente” y de “sentarse a negociar” al respecto con los “gremios”. A este respecto tenemos para decir que Atech desde TODAS las regionales y a nivel provincial, tal como la M.U.S. viene planteando el pago inmediato de salarios adeudados y la regularización de los pagos en tiempo y forma. Es perverso el ministro pretendiendo transformar en materia negociable el hambre y las carencias que su ineptitud hacen padecer al pueblo chubutense. De este modo dan lugar a trascendidos de bonos, cuotas y miles de supuestos acerca del pago de ese saldo.

Antonena, Arcioni: lxs trabajadores queremos el pago inmediato de lo adeudado y el salario en tiempo y forma.

No al cese de compañerxs en pandemia. No a la presencialidad

Reiteramos la exigencia de la derogación de la resolución 168/20 que deja sin sustento a docentes en pandemia y la inmediata cobertura de cargos y horas cátedra para que puedan conseguirlo quienes están sin trabajo.

Capítulo aparte nos merece le Resolución UNÁNIME del CFE que anuncia el retorno a la presencialidad dejando en manos de las provincias la “vuelta a clases” o cualquier cosa que se le parezca en base a un “semáforo de indicadores” Rojo, Amarillo, Verde O De Alto, Medio O Bajo según la incidencia de contagios por zona. Este definición en el peor momento de la pandemia nos preocupa y mucho.

La provincia del chubut cuenta con un sistema de salud abandonado hace años. En la zona no hay hospitales de complejidad y cualquiera sabe que ante un caso de gravedad el traslado es a esquel (180km). No hay forma de hacer frente a las concidiones de un agravamiento en los casos. Las escuelas no cuentan con la infraestructura necesaria para encarar el trabajo en tiempos normales y mucho menos aun en estas condiciones. No hubo ningún avance en la solución de estos problemas que cualquiera sabe que son gravísimos en la regional pero también en la provincia y se pretende volver con un protocolo inviable.

La vuelta presencial, es anunciada por un ministerio provincial de Educación que NADA hizo por solucionar la situación más que presentar como logro los despidos y perseguir con el parte diario de asistencia a lxs docentes que no cobran su salario, que como sus estudiantes no tienen conectividad y que garantizan la llegada a las familias con su militancia (con datos móviles, reparto de cuadernillos y alimentos, wifis casuales, programas de radio, etc).

Este anuncio, hecho en palabras de la ministra con el discurso de incluir a aquellxs estudiantes que la conectividad no incluyó en el marco del gobierno al que pertenece y que hambrea a las familias es por lo menos Insultante Y Perverso.

Paguen los salarios

Dejen de despedir trabajadorxs en pandemia

Dejen de abandonar al pueblo.