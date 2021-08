ATECH convocó a un nuevo paro por 48 horas

El Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores de Educación del Chubut (ATECH), resolvió en reunión realizada este lunes, por mandato escolar en su mayoría, realizar un paro de 48 horas para el miércoles 25 y jueves 26 de agosto, la convocatoria contempla marchas y caravanas unificadas en todo el ámbito provincial para la segunda jornada de protesta.

En comunicado el Consejo Directivo de ATECH, subrayan que la medida se toma por falta de respuesta del gobierno provincial, en relación a los reclamos que desde el gremio se vienen puntualizando , además de la recomposición salarial con apertura de paritarias , se destaca la falta de intervención en arreglos edilicios en escuelas , de transporte escolar que a la fecha no está garantizado en muchos lugares de la provincia sobre todo en zonas rurales y localidades en donde no existe transporte urbano ; además señalan que no están cubiertas las partidas escolares para la limpieza de las instituciones educativas como para sostener los comedores, tal lo indica el plan de alimentación.

En tanto las asambleas escolares prevén reunirse el próximo viernes 27 para elaborar mandato con acciones a seguir.