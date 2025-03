ATE paró, se movilizó y definió una nueva huelga de 36 horas para el 9 y 10 de abril

En medio del Paro Nacional de estatales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger ante la amenaza de 50 mil cesantías en la Administración Pública, el congelamiento de las paritarias y nueva disposición del Gobierno de aumentarle los sueldos a los funcionarios que más trabajadores despidan.



“Tenemos que aceptar que en nuestro país el Estado ha sido colonizado por los empresarios y que ya casi no quedan rastros de institucionalidad. El único lenguaje que entiende esta gente es la fuerza. Tenemos que seguir aumentando la conflictividad, desgastando antes que dejen en la Argentina sólo tierra arrasada”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.



Durante la medida de fuerza que promedió un 90% de adhesión en todo el país, el sindicato definió mediante votación que se realizará un nuevo Paro de 36 horas que comenzará el mediodía del miércoles 9 de abril y se extenderá hasta la medianoche de del jueves 10, día al que convocaron a parar las centrales obreras, siendo ATE integrante de la CTA Autónoma.



“Tenemos que convocar a profundizar la campaña de afiliación a ATE en todos los sectores porque hasta ahora el Gobierno recortó salarios con la complicidad de otro sindicato. Basta de bancar a empresarios disfrazados de gremialistas en el Estado”, apuntó Aguiar en alusión a Andrés Rodríguez, Secretario General de UPCN.



“Está claro que el programa económico del Gobierno fracasa y que los que van a tomar nueva deuda con el FMI son los mismos del 2018 y lo quieren para lo mismo, para fugársela. El acuerdo con el Fondo es más deuda y será más ajuste. Los que firmen ese entendimiento tienen que terminar presos”, agregó el referente de ATE.



En este marco, el dirigente estatal indicó: “La imagen del Gobierno cae y las expectativas que tenía con Milei una buena parte de la población se desvanecen. La gente se da cuenta que al final la destrucción del Estado no beneficia a nadie, sólo se traduce en pérdida de derechos. Todos los contratos que vencen a fin de mes tienen que ser renovados. No podemos permitir otro recorte sobre el Estado. Se tienen que reabrir las paritarias. Ahora estos delincuentes se van a llenar los bolsillos repartiéndose nuestros salarios”.



El 31 de marzo finalizan 50 mil vínculos laborales en el Estado y el sindicato exige la renovación automática y anual de la totalidad de los mismos. Cabe recordar que durante el 2024, las paritarias quedaron 44,4% por debajo de la inflación y la tendencia continúa durante el 2025, con 1,5% y 1,2% en enero y febrero, y una negociación que pasó a cuarto intermedio sin llamado a una nueva convocatoria para discutir los incrementos de marzo.



También se suma al reclamo la recientemente publicada Decisión Administrativa 7/25 de la Jefatura de Gabinetes, que establece que los funcionarios del Gobierno podrán asignarse unidades retributivas adicionales en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva jurisdicción.