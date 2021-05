Así se aplica el DNU en Lago Puelo

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, comunicó la resolución 1127/21 que establece la adhesión al DNU 334/21 de la Nación con medidas específicas para la localidad. «Es una decisión difícil pero un cierre estricto es la única alternativa que encontraron los especialistas en salud para achatar la curva de contagios por lo que es nuestra responsabilidad respetar el trabajo de las y los trabajadores de la salud para preservar la vida de nuestra población», explicó Augusto. La normativa pone especial énfasis en la necesidad de reforzar los cuidados individuales y ejercer la responsabilidad social para evitar los contagios.

La resolución confirma la restricción de circulación quedando permitido circular en proximidades del domicilio entre las 6 am y 6 pm de cada día. Los desplazamientos pueden realizarse entre esos horarios con fines recreativos y para la adquisición de elementos de primera necesidad sin abandonar el ejido de Lago Puelo. Para quienes se encuentren realizando este tipo de diligencias en esos horarios no será necesario presentar comprobantes.

Asimismo, se suspenden las actividades sociales, deportivas, turísticas, culturales, económicas, religiosas y educativas que impliquen presencialidad.

En cuanto a la actividad comercial, los comercios esenciales y no esenciales podrán funcionar hasta las 18 hs con una ocupación del 50% de su capacidad y estricto cumplimiento de protocolos. Los establecimientos gastronómicos no esenciales podrán trabajar con delivery (entregas a domicilio) y take away (para llevar) hasta las 23 hs. Queda prohibido el consumo en interior de los locales gastronómicos no esenciales.

Las remiserías podrán funcionar en el horario habilitado, quedando a disposición únicamente para el traslado de personal esencial y autorizado fuera de los horarios permitidos para circular.

Quedan exceptuadas de estas medidas las personas afectadas a las actividades y servicios esenciales con la consecuente acreditación y en estricto cumplimiento de desplazarse para las tareas para las que fueron habilitados. Lo mismo aplica a quienes deban retornar de su lugar de trabajo en los horarios establecidos.

Las medidas permanecerán vigentes desde el sábado 22 de mayo a las 00 hasta el 30 de mayo inclusive bajo posible extensión en caso de que no se reduzcan los contagios.