ASAMBLEA DE VECINOS DE LAS GOLONDRINAS, REPUDIAN ACCIONAR CONCEJALES DE EL HOYO

Texto Completo :

REPUDIO AL GOLPE DE ESTADO EN EL HOYO.

Las y los vecinxs del Paraje Las Golondrinas Chubut, repudiamos el golpe de estado institucional perpetrado el 17 de julio de 2020 en la localidad de El Hoyo. El Concejo Deliberante del Hoyo (CDH) con el voto de César Salamín, Fanny Avalos, Gisel Cortés, Ariel Szudruk y Gretel Arce en una sesión secreta suspendió al concejal Ricardo Flak y al Intendente Rolando Pablo “Pol” Huisman por un presunto entorpecimiento a una investigación de una Comisión del CDH.

El entorpecimiento es, para esos concejales, denunciar en sede penal la falsificación de permisos de circulación en el Municipio que un ex empleado municipal reconoció por escrito, ante el mismo Concejo, haber realizado. Repudiamos la decisión por arbitraria y abusiva que atenta contra el orden democrático pues hay un deber funcional de denunciar hechos que podrían configurar delitos para que el sistema judicial los investigue y, de corresponder, los sancione.

No solo es arbitraria por la forma sino claramente abusiva y violatoria de la división de poderes. Ni Flak ni Huisman juzgaron al empleado porque no podían hacerlo pero sí debían ponerlo en conocimiento del sistema judicial.

Cabe preguntarse ¿Por qué esos Concejales no hicieron la denuncia penal? ¿Hay un posible encubrimiento de esos funcionarios que omitieron denunciar el hecho ante el sistema de justicia? ¿Es la suspensión un intento de desviar la investigación judicial? ¿Por qué el empleado municipal llevó su confesión al Concejo Deliberante y no al Fiscal? Típico proceder golpista. La Comisión del CDH contra el intendente Huisman y el concejal Flak actuó sin apego al debido proceso legal.

Sin cumplir los plazos ni formas ni recaudos que fija la ley de Corporaciones municipales suspendieron al Concejal y al Intendente sin posibilidad de conocer los cargos y sin posibilidad de defensa. Frente a semejante acusación de presunto mal desempeño, el debido proceso legal, con garantías constitucionales de la defensa en juicio, como la inmediación (ver cara a cara a los acusadores), la publicidad (que el pueblo pueda oir y ver el proceso en forma directa y/o por medio de medios de prensa, hacen a la posibilidad de control de la razonabilidad de los actos de gobierno esenciales para la validez de los actos en el estado democrático de derecho.

Poder ver y registrar la sesión, permite escrutar la acción funcional, política y jurídica, de quienes llevan a cabo el procedimiento para que el pueblo controle que no se desvíen del mandato ya que ellos no tienen el cargo por sí ni por concurso, sino por y para la representación del Pueblo.

Al incumplir los plazos procedimentales se impide que la población se informe sobre los hechos y los términos del debate público que, bajo ningún punto de vista admite ser secreto cuando lo que se evalúa es el desempeño, ni más ni menos, que del Intendente o de un Concejal. Más grave aún nos parece el intento de excluir por la fuerza pública al Intendente municipal del recinto de sesiones e impedir el ingreso a medios de prensa para registrar y difundir la sesión donde rondaron abogados vinculados a partidos de la oposición.

Repudiamos por absurda la decisión de esos Concejales que pisotearon la voluntad popular que -con el 53%- eligió democráticamente al Intendente y a un Concejal, pues suspenderlos por cumplir con su deber de denunciar un presunto delito no puede jamás constituir una falta grave ni un mal desempeño.

19-7-2020. ASAMBLEA VECINAL DE LAS GOLONDRINAS La nota estará para ser firmada en el sum de Golondrinas, hasta el miércoles. Se avisará si se extienden los días para firmar.