Arnedo: “ Nuestra fortaleza está en la atención primaria de la salud “

El Dr. Matías Arnedo, nuevo director del hospital rural de El Hoyo, sostiene que la fortaleza de la salud pública local está en poner el foco en la atención primaria de la salud.

En ese sentido a pesar de que el hospital tiene diversas demandas en materia de infraestructura y recurso humano, el nuevo director considera que se está en condiciones de mejorar la calidad de atención ; al tiempo que valoró “con el recurso que hay hoy se puede mejor, con los protocolos actuales ya no estamos tan limitados por la pandemia, hoy ya sabemos mucho más sobre la pandemia de lo que sabíamos hace un año y medio , me parece que es momento de empezar a salir y visitar a nuestros pacientes , los habitantes de El Hoyo, iremos viendo a la par la evolución de la pandemia…” , dijo Arnedo.

Por otra parte reconoció que existe un reclamo histórico de la población relacionados con el aumento de atención y complejidad del hospital, sostuvo “yo creo que la atención y prevención primaria de salud debería ser nuestro rumbo, nuestra meta, esa es nuestra fortaleza , siempre lo dije- ser rural es nuestra fortaleza-, se pueden hacer un montón de cosas, salir a las casas tener un buen sistema de prevención de salud, nuestra fortaleza está en nuestra atención primaria de la salud. La complejidad no te asegura mejorar la calidad de atención”.

Consultado si el hospital local está en condiciones de descentralizar la atención hospitalaria considerando las características poblacional dispersa en varios parajes rurales, Matías Arnedo respondió “ Si hay decisión política y de gestión las herramientas comienzan a aparecer para fortalecer ese sistema. Sin dudas que hay muchas necesidades, entre ellas de movilidad para poder ir a los centros de salud en los parajes…”, a lo que añadió “ Hoy me toca a mí hacerme cargo de la dirección en un momento en que hay como una conjunción de sentimientos de empezar a poner los pies adentro del plato de la salud público, para los que estamos la salud pública es nuestro primer amor , estudiamos en universidad pública, hicimos residencia en hospitales y creemos en la salud pública…”, aseguró .

A un año y medio en contexto de pandemia, el nuevo director reconoció que “ el árbol covid nos está tapando el bosque , hoy podemos en el contexto de pandemia comenzar a atender otras cuestiones , el área programática también está viendo que hay una luz al final del túnel, y estamos rearmándonos para comenzar a hacer promoción y prevención sanitaria”.

Las necesidades hoy pasan por la infraestructura, que ha ido acomodándose durante años con parche sobre parche; y en materia de recurso humano también se visibilizan demandas, siendo el sector de mucamas uno de los más sensibles en el contexto de pandemia; además de necesitarse recurso humano profesional en otras áreas.

Finalmente, al ser consultado si para asumir al cargo le planteo alguna condición al ministro de Salud, Arnedo respondió “Tenia mi lista de compromisos para aceptar, y después la verdad que no puse condiciones, lo único que le dije fue la necesidad de contar con un pediatra en función que voy a estar mucho tiempo en la dirección. Me pareció que no era el momento de poner condiciones … me parece que es el momento de sumar, recuperar el amor por la salud publica… después ya me sentare con Fabián(Puratich) y le pediré sobre lo andado “.

Es válido recordar que el Dr. Matías Arnedo, es desde hace 8 años el único médico pediatra en el hospital de El Hoyo , y días atrás asumió la dirección del hospital en reemplazo de el Lic. Febo Sosa.