Arcioni: “Yo quiero un Estado que se ejerza con responsabilidad, honestidad, igualdad y en beneficio de todos los ciudadanos”

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se refirió este lunes a la contienda electoral del próximo 19 de noviembre, mostrando un fuerte apoyo político al candidato a Presidente de Unión Por la Patria, Sergio Massa, y mencionó que “hoy estamos en la discusión de dos modelos de país, uno donde el Estado no está presente, sin obras públicas, sin acompañamiento y sin subsidios, y que habla de educación y salud privada; y el otro modelo es con un Estado presente, que sabe la necesidad de cada trabajador y habitante de la provincia y del país”.

“Yo quiero un Estado que se ejerza con responsabilidad, honestidad, igualdad y en beneficio de todos los ciudadanos. No quiero un Estado que no intervenga en absoluto y que beneficia solo a un cuarto de la población, eso no es gobernar. Yo tengo bien en claro el modelo de país que quiero, trabajando para todos y cada uno de los vecinos y ciudadanos”, mencionó el mandatario provincial.

Asimismo, resaltó el amplió acompañamiento que tiene Sergio Massa y el “respaldo de la mayoría de los gobernadores y el arco gremial, como también empresarial, todos estamos acompañando la candidatura porque justamente hoy se están jugando dos modelos de país, y parece que la gran mayoría de los argentinos quiere esto, un modelo de país de producción, de desarrollo, de igualdad, y también de una participación de todos los ciudadanos”.

Acompañamiento permanente a Chubut

Además, el mandatario provincial resaltó el permanente acompañamiento de Sergio Massa a Chubut, y señaló que “estamos trabajando para que la provincia del Chubut tenga un reconocimiento para Massa, que tanto nos ha ayudado a sobrellevar los momentos más difíciles”.

Y mencionó que “él está tomando las medidas necesarias en este momento y estoy seguro de que va a seguir trabajando para poder revertir y marcar el país que todos necesitamos”.