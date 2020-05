Arcioni: “Trabajamos para que la pandemia no se propague en Chubut”

Así lo manifestó el mandatario provincial en conferencia de prensa luego de encabezar una nueva reunión del Comité Provincial de Emergencia por el Coronavirus, de la que participaron ministros y funcionarios del Gabinete.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, afirmó hoy que “luego de que pase esta pandemia, todos tendremos que estar más unidos que nunca para sacar a la provincia y el país adelante”, a la vez que volvió a solicitar a la población “reflexión, solidaridad, responsabilidad y empatía” tras conocerse oficialmente el primer caso confirmado de COVID-19 en la ciudad de Trelew.

“Trabajamos para que esta pandemia no se propague en la Provincia del Chubut”, sostuvo.

Arcioni encabezó este mediodía una conferencia de prensa en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, luego de presidir una nueva reunión del Comité Provincial de Emergencia por el Coronavirus. En la ocasión estuvo acompañado por el intendente de Trelew, Adrián Maderna, el ministro de Salud, Fabián Puratich, y la directora Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología del Ministerio de Salud, Teresa Strella.

El mandatario provincial aprovechó la oportunidad para enviar “un saludo y un fuerte abrazo a todos los trabajadores de la Provincia del Chubut, todos sabemos la situación delicada que vive la provincia, el país y el mundo”.

En ese orden, el mandatario provincial consideró que hoy “para todos debe ser un día de reflexión” y advirtió que “tras la confirmación de este caso en Trelew, quiero resaltar todo el trabajo que venimos haciendo, todo el esfuerzo de los Ministerios de Salud y de Seguridad y del Comité de Crisis”.

“Hoy más que nuca pido responsabilidad, reflexión, empatía y solidaridad a todos los chubutenses”, manifestó Arcioni.

En ese marco, el gobernador señaló que “hicimos mucho, estamos haciendo muchísimo” y reconoció que “muchas veces escuchamos algunos reclamos de medidas que no son simpáticas para todos, pero lo que tenemos que saber es que trabajamos para que esta pandemia no se propague en la provincia del Chubut”.

“Es un tema que nos ocupa y lleva mucho trabajo para mantener este nivel de contagios que tiene la provincia. En Argentina y en el mundo la curva se aplana, por momentos sube, pensamos que los picos de mayor probabilidad de contagios no están dados, por eso seguiremos siendo muy estrictos en todas las medidas”, expresó.

Liberación Paulatina

Arcioni transmitió que “venimos evaluando y trabajando con las Cámaras de Comercio, con trabajadores independientes, cuentapropistas de toda la provincia y venimos haciendo un trabajo de liberación de algunas actividades de manera paulatina y lo vamos a seguir haciendo”.

“Pero para poder hacer la liberación paulatina, tenemos que tener todos la responsabilidad de cumplir con las medidas impuestas, llámese circulación los días que corresponde por DNI impares y pares, más las medidas impartidas por el Ministerio de Salud junto al sector de Epidemiología”, precisó.

En ese contexto, sostuvo que “vamos a esperar durante esta semana en Trelew cómo se va a ir desarrollando a raíz de este caso positivo que hemos tenido” y agregó que “por eso reitero la necesidad de tener paciencia, entendimiento, empatía y solidaridad de todos los chubutenses”.

“Estamos todos trabajando en el cuidado de la salud pública de todos los chubutenses”, reiteró el titular del Ejecutivo Provincial.

Acerca de la habilitación de algunas nuevas actividades en los últimos días en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, Arcioni sostuvo que “va a seguir todo igual conforme al decreto y a los anuncios realizados el martes, y estamos evaluando ir liberando algunas actividades, vamos a esperar esta semana sobre todo por los que han tenido un contacto estrecho con el paciente”.

Reiteró Arcioni que se evaluará la evolución en los próximos días la situación de las personas que han tenido contacto con el paciente al que se le confirmó Coronavirus y en función de ello “veremos cómo se da la liberación progresiva de actividades como lo venimos haciendo

Actuación Judicial

Arcioni repudió la difusión de detalles del caso del paciente confirmado por las redes sociales y afirmó que “es como ha ocurrido de una manera desagradable con el caso de Comodoro, la intolerancia por algunos sectores de la sociedad, la falta de respeto y la violación de la intimidad debe ser repudiada”.

“Si la fiscalía ha actuado de oficio para poder investigar y tomar cartas en el asunto, la verdad mi agradecimiento y felicitaciones porque no podemos permitir este tipo de agravios, de injurias, de calumnias hacia las personas porque no es la sociedad que queremos y esperamos”, indicó.

Aclaró no obstante que “son pequeños grupos que atacan de manera cobarde a través de las redes sociales, y los chubutenses no somos así”.

“La gran mayoría de los chubutenses ha tomado las medidas con mucha responsabilidad para cuidar a su prójimo, y que se tomen cartas en el asunto y Dios quiera que se haga de una manera rápida y que las sanciones sean ejemplificadoras para los responsables”, señaló.

Recorrida Meseta

En otro orden, el gobernador fue consultado por la recorrida que efectuó por localidades y parajes de la Meseta Central y explicó que “el miércoles y ayer estuvimos recorriendo toda la Meseta, cada una de las localidades”.

“Mantuvimos reuniones con los jefes comunales, con la fuerza policial, estuvimos en las comisarías, con el sector de salud en los hospitales y salas, con docentes. Y vengo muy contento por el respeto a las medidas preventivas, más allá de que cada localidad tiene sus protocolos sobre todo con la mercadería que llega para abastecimiento de los locales comerciales”, indicó.

El mandatario agradeció a “los jefes comunales, policías, agentes de salud y todos los que respetan de una manera muy estricta y con mucha conciencia las medidas que hemos adoptado”.

Por último reconoció que regresó “muy contento porque todos los hospitales cuentan con todos sus insumos. Se ha hecho una campaña de vacunación muy fuerte en todos los parajes y tienen todos los insumos y medicamentos en Hospitales y centros de salud”.