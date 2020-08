Arcioni: “Se viene una nueva etapa de consensos y debates constructivos”

Así lo expresó el gobernador desde Comodoro Rivadavia al destacar la relación con los intendentes, el acompañamiento de los diputados y el apoyo del Estado Nacional.

El gobernador Mariano Arcioni indicó este viernes que Chubut está ingresando a una nueva etapa de “consensos y debates constructivos”. Remarcó el apoyo del Estado Nacional que “acompaña el desarrollo de la provincia”, el vínculo con los intendentes y el acuerdo con los diputados que “entienden cuáles son las verdaderas necesidades”.

En el marco de las actividades desarrolladas en Comodoro Rivadavia junto al intendente Juan Pablo Luque, el mandatario consideró que “se está mostrando una nueva generación de políticos, que sabe cuál es el rol de cada uno, trabajando para el bien de su comunidad y no generando confrontaciones estériles que no llevan a ningún lado”.

“Cuando se tiene el acompañamiento de un intendente, tanto acá en Comodoro como en las otras localidades, es mucho más fácil”, manifestó Arcioni y agregó que también hoy el Gobierno Nacional “acompaña el desarrollo de la provincia y apuesta a la inclusión de la Patagonia en el federalismo”.

El gobernador señaló que a lo largo de su gestión “obstáculos hubo muchísimos” e indicó que la “reestructuración de la deuda, que se acompañó ayer en la Cámara de Diputados prácticamente por unanimidad, la vengo solicitando desde 2018 y 2019”.

Sostuvo que tener hoy el acompañamiento de los diputados «es muy importante porque se está entendiendo realmente cuáles son las necesidades”.

“Acá no importa –agregó- si es un gobernador, un equipo de gobierno o un partido político. Detrás del gobernador hay muchas personas que tienen muchísimas necesidades”. Planteó la necesidad de “buscar consensos” a través de debates constructivos para poder avanzar hacia un desarrollo concreto de la Provincia. “Tal como se merece Chubut”, enfatizó.

Finalmente el gobernador Arcioni vislumbró una provincia “en desarrollo” una vez que finalice la pandemia. “Estuve en Capital Federal presentando el plan de desarrollo productivo post-pandemia. Quedaron muy conformes en Nación y con un compromiso fuerte de acompañamiento”.

“Quedan muchas –concluyó- cuestiones por hacer, quizás muchísimas pero estamos atacando las cuestiones de fondo para poder tener lo que hoy necesitamos en la Provincia que es un claro desarrollo, mirando siempre hacia el futuro”.

