Arcioni se reunió con la Cámara de Comercio de Comodoro y confirmó la apertura de negocios en Chubut a partir del próximo martes

Cabe resaltar también que el Gobernador Arcioni mantuvo comunicación telefónica con los intendentes de Trelew, Adrián Maderna, y de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, para coordinar la administración de las actividades comerciales en dichas localidades.

La circulación de las personas será de acuerdo a la terminación de su DNI. Lunes, miércoles y viernes números pares, y martes, jueves y sábado números impares. El domingo será sin distinción de terminación del documento.

Los comerciantes deberán cumplir con todos los protocolos sanitarios y de seguridad dictados. Y la apertura comercial se realizará el martes, porque el lunes debe dictarse la reglamentación respectiva.

Esta posibilidad de apertura se concreta gracias al efectivo cumplimiento de todas las medidas preventivas de seguridad y sanitarias, que determinaron que haya escasos casos positivos de COVID-19 confirmados en Chubut.

“Respetando los protocolos sanitarios”

“La idea es ir empezando a flexibilizar la actividad comercial que es una de las más golpeadas”, destacó el Ministro Cavaco en representación del Gobierno provincial.

El funcionario señaló que “atendiendo siempre y teniendo como prioridad la salud pública, empezaremos a permitir que se empiece con la apertura del canal comercial para que puedan atender al público respetando los protocolos sanitarios”. Solicitó que tanto las integrantes de la Cámara de Comercio como los ciudadanos “sean responsables en el cumplimiento de la norma porque si no en vez de dar pasos para adelante vamos a tener que dar pasos para atrás y eso es lo que no queremos”.

Responsabilidad y reactivación económica

El Ministro sostuvo que “tenemos que ser conscientes que vamos a convivir con esto un largo tiempo, no podemos estar siempre restringiendo la circulación pero sí tenemos que tenerla con responsabilidad y permitiendo que todo el círculo productivo económico de la provincia paulatinamente empiece a dar estos primeros pasos para que se empiece a reactivar la actividad económica”. Aclaró que si bien hoy la prioridad es la salud de la población, es de suma importancia “sostener a las Pymes y comercios, y el nivel de empleo. Hay un montón de medidas económicas a nivel nacional y provincial para acompañar esto”.

Cavaco aseguró que “la gente necesita ingresos para hacer frente a sus obligaciones y somos conscientes de eso”, y en ese marco es que “tenemos un diálogo constante con cada una de las Cámaras de la provincia: ya nos hemos reunido la semana pasada con la de Trelew, Rawson, y mantuvimos recién una videoconferencia con la de Esquel”.

“Hemos sido escuchados”

El presidente de la Cámara de Comercio de Comodoro, Guillermo Ceriani, destacó los alcances del encuentro mantenido este sábado con el gobernador Arcioni y funcionarios provinciales y municipales.

“Estamos conformes porque hemos sido escuchados”, reveló el dirigente y anticipó que “el lunes se haría el anuncio para que se pueda abrir el martes”.

Señaló que “ya tenemos el compromiso para abrir la actividad comercial, salvo los restaurantes y las casas de comida que seguirán con el sistema de delivery”. De esta manera, resaltó, “los comercios van a poder empezar a desarrollar sus actividades para poder afrontar la cantidad de compromisos de todos los meses: sueldos, impuestos, alquileres”.

Ceriani aseguró que “vamos a ser responsables de este compromiso social, que vamos a tener que seguir practicando hasta fin de año seguramente. Es muy importante la responsabilidad social, tanto del comerciante como del consumidor”.

En cuanto a la modalidad de apertura, el presidente de la Cámara explicó que “va a haber días pares e impares según las terminaciones del DNI y se va incrementar el transporte público en horarios pico para que no haya aglomeración de gente”, adelantó.

Videoconferencia con comerciantes de Esquel

En horas del mediodía, el Gobernador Arcioni mantuvo una comunicación virtual con comerciantes y representantes de la Cámara de Comercio de Esquel, que preside Sergio Bubas, para coordinar los protocolos sanitarios vigentes y un horario especial de atención en todos los negocios de la localidad cordillerana. Participaron también de la videoconferencia los ministros de Salud, Fabián Puratich, y de Seguridad, Federico Massoni.

