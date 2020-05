Arcioni se reúne con Ministros de la Nación por el Fondo Fiduciario

El mandatario provincial mantendrá un encuentro con Eduardo “Wado” de Pedro y Martín Guzmán.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, adelantó que viaja este miércoles a la ciudad de Buenos Aires donde se reunirá con los ministros de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, para realizar gestiones por el Fondo Fiduciario.

“Estaremos viajando hoy a Buenos Aires, vamos a hacer gestiones por el Fondo Fiduciario y mañana tendremos novedades”, informó el Gobernador y precisó que “queremos llevarle tranquilidad a los trabajadores estatales y vamos a seguir haciendo frente y dando explicaciones de la situación de la provincia, la cual es muy delicada, y no escapa a la situación que se vive en el sector privado con la baja de sueldos, despidos”.

En esa línea, Arcioni remarcó que “estamos pasando por una situación muy delicada, pero quiero ratificar el compromiso de mantener cada fuente de trabajo y asegurar la percepción del 100% del salario”.

“Estamos demorados, pero sepan que estamos trabajando con todo el equipo de Gobierno para revertir esta situación y sepan que lo vamos a hacer con honestidad transparencia y siempre dando la cara”, finalizó el Gobernador.

“Hoy necesitamos del acompañamiento de Nación”

Por su parte, el ministro de Economía y Crédito Público del Chubut, Oscar Antonena, detalló que “estas son las gestiones que estamos realizando, hoy necesitamos del acompañamiento de Nación, ya que los ingresos han caído en forma estrepitosa, el tema de las regalías, de la coparticipación y los propios ingresos”.

“Estamos esperando tener buenas noticias, con el Gobernador y el equipo de Gobierno estamos trabajando para que eso ocurra, tomando en cuenta la crisis de la pandemia que estamos atravesando y la crisis financiera puntual que tiene Chubut”, señaló Antonena.

Renegociación de la deuda

En relación a la renegociación de la deuda, el Ministro comentó que “estamos trabajando firmes, siempre en consonancia con Nación en el tema de tener claro la sostenibilidad de la deuda. Chubut tiene una deuda muy importante que tiene que reperfilar y estamos trabajando a los efectos en una consonancia en forma directa con la unidad de sustentabilidad de Nación”.

En otro orden, Antonena se refirió al pago de haberes y sostuvo que “estamos trabajando y realizando importantes gestiones sobre eso, teniendo en cuenta nuestra masa salarial que obviamente el Gobierno ha reconocido los aumentos a los diferentes sectores”.

“Es por eso que estamos trabajando para poder cumplir, tenemos que terminar de pagar el mes de marzo, parte del tercer rango y el cuarto entero, y comenzar con el mes de abril. Para el tercer rango de activos falta unos 800 millones y el cuarto rango que son 600 millones”, detalló el funcionario.

Informe a diputados

Antonena repasó que “ayer estuve a disposición pero por diferentes motivos se fue suspendiendo, ofrecí si querían asistir al Ministerio de Economía pero no estaban dadas las condiciones de seguridad, a partir del derecho que tienen los trabajadores de reclamar, y se me comunicó que no era conveniente que yo asistiera dada la manifestación que existía en ese momento”.

“Estoy a disposición, tengo contacto con diferentes diputados y voy a hacer llegar la información, como también los diferentes pedidos de informe que se me han requerido tanto el bloque del Frente Patriótico y del sector de Cambiemos, he contestado, no tengo pendiente ningún informe de los que me han solicitado”.