Arcioni recibió para Chubut 8.100 nuevas dosis de Sputnik V

Cabe remarcar que este miércoles arribaron 9.600 dosis Astrazeneca y mañana, viernes, llegarán otras 8.200.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, participó de la recepción de 8.100 dosis de Sputnik V, primer componente, a la provincia. Es importante destacar que este miércoles llegaron 9.600 de AstraZeneca, y este viernes llegarán otras 8.200 dosis de dicho componente, haciendo un total de 26.000 vacunas.

Acompañado del ministro de Salud, Fabián Puratich y de la subsecretaria de Planificación y Capacitación, Jimena Marcos, el mandatario provincial concurrió a las instalaciones de la Empresa Organización Courier Argentina S.A (OCASA) en Trelew, donde llegaron las vacunas.

“Con estas vacunas, y las que recibiremos en las próximas horas, llegaremos a unas 30 mil vacunas, lo que permite alcanzar en la actualidad, a 150 mil personas vacunas en Chubut”, valoró el mandatario.



Población objetivo

En el mismo sentido, Arcioni explicó que “todas estas vacunas que están llegando nos permite estar completando la población objetivo, vacunando a las personas entre 50 y 60 años sin factores de riesgo, y obviamente a los de entre 18 y 59 años con factores de riesgo”.

A su vez, el Gobernador se mostró “muy conforme con los cronogramas estipulados, porque estamos teniendo un avance importante, recibiendo las vacunas, cumpliendo con un plan de vacunación de forma impecable, y esto es producto tanto del trabajo en conjunto como de la tenacidad del Gobierno nacional en continuar con todo esto”.

Asimismo, Mariano Arcioni aprovechó la ocasión para agradecer “a todo el personal del Ministerio de Salud y los empleados dependientes de los hospitales tanto de las grandes ciudades como del interior porque hacen posibles que podamos tener estos números alcanzados”.



Distribución de vacunas

Finalmente, el mandatario provincial resaltó la forma de distribución de las vacunas. “Estoy muy conforme y contento porque estamos pasando un momento muy difícil, en donde vemos que el mundo no cuenta con dosis, y ver que están llegando a nuestra provincia es muy satisfactorio”, remarcó.

“Viendo que la distribución se ha llevado a cabo siempre con responsabilidad, objetividad y respetando el federalismo por eso está llegando a cada lugar del país y nosotros hacemos lo mismos en el interior profundo de nuestra provincia”, finalizó Arcioni.

Plan de vacunación

Por su parte, el Ministro Puratich destacó que “esta semana fue muy importante en cuanto a la llegada de vacunas a nuestra provincia, ya habían llegado a principios de la semana 2.700 dosis, ayer llegaron 9.600 más, hoy 8.100 de Sputnik V, mañana llegan 8.200 más de AstraZeneca. Una semana muy importante que nos va a permitir seguir avanzando en un momento clave de la pandemia donde ya estamos llegando a cubrir con nuestra población objetivo y con esta importante llegada de Nación vamos a poder lograrlo”.

“En forma espontánea se está llamando a personas mayores de 60 años que no se inscribieron o que no pudieron concurrir, personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo, teniendo prioridad fuerzas de seguridad y trabajadores de educación. Una vez que se pueda cumplir ese objetivo vamos a comenzar con la población sin factores de riesgo”, completó el funcionario provincial.