Arcioni participo de un encuentro virtual por el 67 aniversario de El Hoyo y celebró llamado a licitación de la escuela 7727

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se comunicó este sábado a través de una videoconferencia con el intendente de El Hoyo, Pol Huisman, con motivo de conmemorar el 67º aniversario de la localidad.

Del encuentro virtual además participaron los ministros de Educación, Florencia Perata; y de Infraestructura, Gustavo Aguilera, los senadores nacionales, Nancy González y Alfredo Luenzo, la diputada nacional, Estela Hernández, la legisladora provincial, Mónica Saso, los intendentes Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, de Lago Puelo, Augusto Sánchez, de Trevelin, Héctor Ingram, el representante del Ministerio del Interior de la Nación, Emanuel Coliñir; funcionarios municipales, directivos de las escuelas Nº 453, 734 y 7.727.

Arcioni destacó la inversión del Gobierno provincial en materia de infraestructura escolar, señalando que la Escuela Nº 453 de nivel inicial ya cuenta con la finalización de sus 6 aulas, el SUM y el sector de gobierno, el cual demandó un presupuesto oficial de $40.584.435,36. Mientras que la ampliación de la Escuela Nº 734, se encuentra con un 96% de avance y contó con una inversión de $ 5.132.171,51.

Además, el próximo 30 de septiembre se abrirán los sobres para la licitación del nuevo edificio para la Escuela N° 7.727, la cual tendrá un presupuesto oficial de $360.835.007,00 y un plazo de ejecución de 1.095 días corridos.

Al hacer uso de la palabra, el mandatario provincial recordó “mi compromiso junto con el ex intendente Daniel Cárdenas, un gran impulsor de este proyecto del edificio propio para la escuela técnica, el cual contó con la participación de autoridades escolares para ir solventando el problema edilicio. Nos comprometimos en hacer dos aulas en la Esc. Nº 734 y acaban de culminar con los trabajos”.

*Agradecimiento al Ministro Trotta*

“A fin de mes abriremos los sobres de la licitación del nuevo edificio y quiero agradecer al Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta que entendió la importancia de una escuela técnica en la Comarca Andina. Hoy tenemos más de 200 alumnos con todo lo que ello implica”, remarcó Arcioni.

Además, el Gobernador agradeció al intendente Huisman “porque a pesar de los momentos difíciles que pasamos, no dejamos de mirar hacia adelante ni de gestionar obras. Vamos a respetar la institucionalidad como corresponde, a la democracia, tenemos que trabajar por el bienestar de nuestra aquerida provincia”.

“Nos comprometimos en su momento construir las 2 aulas en la escuela Nº 734 para los alumnos de la 7.727 y cumplimos. No nos olvidemos de la escuela de nivel inicial Nº 453, una obra que estaba parada y que se culminó. Obras que llevamos adelante junto al Municipio como las 8 viviendas que se encontraban paradas y hoy serán una realidad. Además se licitarán 12 viviendas con fondos nacionales, esto se suma a las conexiones de gas, las perforaciones de 5 pozos de agua y cisterna que comenzamos, obras de iluminación, cordones cuneta, badenes, conexión de gas del puesto sanitario y centro de informes. Resalto estas obras porque así como lo hacemos en El Hoyo también cumplimos con el resto de la provincia, viendo las prioridades de cada localidad”, detalló Arcioni.

El Gobernador manifestó que “la Provincia no se detuvo, cada obra es palpable, agradezco el entendimiento en estos momentos difíciles porque hubieron obras importantes que no se hicieron en su momento, cuando la Provincia tenía los recursos suficientes; obras de electricidad y mejora de servicios públicos que no lo miraron, el hospital de Lago Puelo no lo miraron, era de las obras que estaban incluidas en el bono de 650 millones que hoy estamos pagando con intereses y hoy será realidad”.

*Hacia un polo tecnológico comarcal*

Por su parte, la Ministra Perata destacó “la gran emoción de compartir este nuevo aniversario de la localidad. Ver a los directores ya jubilados de la escuela 7.727 que quedarán en la historia como los primeros directivos. Fue una escuela que supervisé 4 años, conozco su origen, su gestión, empezamos a labrar la idea de tener esta escuela técnica para que sea un polo tecnológico para toda la Comarca porque concurren jóvenes que se convertirán en maestros mayor de obra”.

“Nos demuestra que con ganas y empuje está llegando este momento que será histórico. Agradezco al Gobernador, al ministro Aguilera, es una obra muy anhelada y esperada por toda la comunidad”, concluyó Perata.

*Inversión millonaria*

En tanto, el Ministro de Infraestructura provincial, Gustavo Aguilera, señaló que la obra de la Escuela Nº 7.727 es muy importante para la localidad y la Comarca. Es un compromiso asumido por el Gobernador en la primera localidad que visité como ministro ante un reclamo muy fuerte de la comunidad educativa”.

“El Gobernador se comprometió en esta obra, trabajamos en un proyecto muy lindo, con justes en la estructura de obra con auditorio, laboratorio, comedor, talleres, una superficie de 5 mil mts2 con una inversión de 360 millones de pesos. Espero estar presente en la inauguración del edificio para concluir y dar el cierre a la emoción que hoy tienen los habitantes del pueblo”, expresó Aguilera.

*Agradecimiento*

El intendente Pol Huisman, agradeció la presencia del Gobernador y funcionarios provinciales y nacionales. Manifestó que “estamos muy contentos por tener un nuevo aniversario, nos gustaría que sea en otro contexto, más festivo, pero hoy lo importante es cuidarnos entre todos y no exponer a nuestros vecinos”, asimismo remarcó el reciente llamado a licitación para el nuevo edificio escolar.