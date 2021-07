Arcioni participó de la inauguración de la sede de la obra social de Luz y Fuerza de la Patagonia

Los nuevos consultorios externos “Los Juncos” de Generar Salud están ubicados en Paraguay N°33 de Trelew.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, participó este martes en Trelew de la inauguración de los nuevos consultorios externos “Los Juncos” de Generar Salud, la Obra Social de Luz y Fuerza de la Patagonia, donde se realizó el corte de cinta correspondiente y se descubrió la placa de acompañamiento del Gobierno Provincial al nuevo centro médico.

Arcioni destacó la inauguración de estos nuevos consultorios y sostuvo que “sabemos el esfuerzo que esto significa y los afiliados se tienen que sentir orgullosos de que sus recursos están puestos acá, en un lugar que está impecable y que va a estar abierto a toda la comunidad”.

“Con el gremio de Luz y Fuerza nos une la comprensión, el esfuerzo, el sacrificio, el discernimiento y hay que reconocer el buen diálogo que tenemos desde el comienzo. Hicimos un repaso de lo que pagó la provincia para mantener un sistema energético, y no se puede entender que en épocas de mayor ingresos no se hayan concentrado en dejar un sistema energético en condiciones”, sostuvo el mandatario provincial.

Además, explicó que “la provincia genera 12 veces más energía que la que consume, y no podemos permitir que existan localidades que no tengan energía. Por eso, como lo hicimos desde un primer momento continuaremos con las gestiones para que todos los chubutenses cuenten con este servicio”.

Presencias

Acompañaron la inauguración el vicegobernador, Ricardo Sastre, el ministro de Salud, Fabián Puratich; el presidente de la obra social Seros, Alfredo Prior; el director Adrián Pizzi; el subsecretario de Energía, Eugenio Kramer; los intendentes de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y de Gaiman, Darío James; los secretarios de Gobierno de la Municipalidad de Trelew, Federico Ruffa y de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Sebastián de la Vallina.

En tanto que por el Sindicato Regional de Luz y Fuerza estuvieron presentes el secretario general, Héctor González; el adjunto, Juan Espinoza; el presidente de la Obra Social Generar Salud, Amílcar Gustavo Fernández; el vicepresidente Rogelio González, miembros de la comisión directiva y el director médico del Espacio de Medicina Integral “Los Juncos”, Dr. Daniel Ruperez, (MP 2529).



Nuevo Centro Médico

El secretario general de Luz y Fuerza, Héctor González, manifestó que “desde el 2007, cuando tomamos la decisión de retirarnos de la Federación avanzamos muchísimo, con más de 20 seccionales en construcción y otras que ya se realizaron, siempre pensando en que hay que salvaguardar la fuente de trabajo”.

“Abrimos este nuevo centro médico con un gran esfuerzo de parte del Sindicato y la comisión directiva que me acompaña, y seguimos en la búsqueda también de una solución de la situación electroenergética que vive nuestra provincia y la región”, aseguró el gremialista.

Además, informó que “desde nuestro lugar y a través de la obra social vamos a seguir creciendo y ya estamos pensando y trabajando para lograr un centro médico como este también en Puerto Madryn. Además, estamos realizando las gestiones con los prestadores para tener un trato de igual a igual, y en ese camino estamos”.



Obra social en crecimiento

El presidente de la Obra Social de Luz y Fuerza de la Patagonia “Generar Salud”, Amílcar Fernández, agradeció el acompañamiento de las autoridades en este día tan especial y sostuvo que “hoy la obra social cumple un doble sueño: tener nuestra casa propia y nuestros consultorios”.

“Hay que también dar las gracias a los afiliados y compañeros por lo que hacen todos los días por nuestra obra social. Tenemos que cuidarla porque costó mucho trabajo poder conseguir esto y hoy tenemos estos consultorios no sólo para los afiliados, sino para toda la comunidad de Trelew y la zona del Valle”, señaló el titular de Generar Salud.

Obra social

En tanto que el vicepresidente de Generar Salud, Rogelio González, explicó que “comenzamos a caminar nuestra ruta cuando se tomó la determinación de irse de la Federación y allí iniciamos esta etapa de la obra social propia, a raíz de todos los problemas que se venían teniendo. Hoy cumplimos este sueño y además con la inauguración de estos consultorios que están abiertos para todos los afiliados y la comunidad en general”.

El secretario adjunto del Sindicato Regional Luz y Fuerza de la Patagonia, Juan Espinoza, señaló que “es un día muy especial porque vemos que la obra social está creciendo y se está instalando en la comunidad. Nunca se perdieron los objetivos y hoy lo vemos logrando cosas tan importantes para la comunidad en general y para nuestros afiliados, que queremos que tengan la mejor calidad y el servicio que se merecen porque para eso trabajan día a día”.



Desafío importante

El director médico de Los Juncos. Espacio de Medicina Integral, Dr. Daniel Ruperez, (M.P. 2529) sostuvo que “esta inauguración es un desafío grande que comenzó antes de la pandemia y tuvimos que ir adaptándolo y si bien el uso es prioritario para los afiliados al gremio de toda la provincia, estará abierto para toda la comunidad en general”.

“Trelew es una ciudad donde tenemos muchos afiliados, y es donde está la sede central de la obra socia,l así que es un lugar primordial para poder lanzar este espacio de dos plantas de aproximadamente 700 metros cuadrados, en donde también se encuentra la sede de la obra social Generar Salud”, manifestó el doctor.

En este sentido, el director médico de Los Juncos también explicó que “tenemos la aplicación “Mi turno móvil” que es algo innovador para la zona y que se maneja con un código QR y allí se puede sacar turno, ver la historia clínica del paciente, estudios complementarios, entre otras cosas”.

“Los Juncos”

“Los Juncos” es un proyecto de la Obra social ‘Generar Salud’ pensado para la atención de los afiliados de la Obra Social de Luz y Fuerza de la Patagonia. Se encuentra ubicado en Paraguay 33 de la Ciudad de Trelew.

El Centro Medico cuenta servicio de mesa de entrada y atención al público, la infraestructura del edificio, cuenta con modernos toilettes, preparados para personas con discapacidad (plata baja), ascensor amplio de hasta 400 kg, rampa de ingreso, dos salas de espera con pantallas indicadoras de turnos, escalera de emergencia, servicio de wifi, además de un kitchenette totalmente equipada para profesionales.

Las distintas especialidades que podrán acceder los afiliados son: Odontológia, Ginecología, Kinesiología, Ecografías, Pediatría, Office de Enfermería, Consultorios Clínicos y de Especialidades Médicas totalmente equipados, Tres consultorios de atención general, Consultorio de Admisión, Vacunatorio, Sala de Extracción, Consultorio para prácticas de enfermería y Electrocardiógrafo.

