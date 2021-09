Arcioni firmó contrato de obras para la construcción de 71 viviendas sociales en Rawson

La misma comprende el proyecto de construcción de 95 unidades habitacionales en la ciudad capital, que se divide en esta primera etapa en el renglón I, con 36 viviendas sociales, y el renglón II con 35, por un monto de inversión de $157.003.372,44.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este viernes la firma de contrato de obra para la construcción de 71 viviendas sociales en la ciudad de Rawson, de un plan de 95. Asimismo se rubricó el acta de entrega de terreno para el inicio de obra de las mismas con la empresa constructora.

Cabe indicar que el proyecto incluye la entrega de terreno para la futura construcción de 95 viviendas sociales, que comprende en esta primera etapa, el renglón I con de 36 y el renglón II que incluye 35 viviendas, que demandará una inversión inicial de $157.003.372,44 y un plazo de ejecución de 300 días.

El acto se desarrolló en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, donde el mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente de Rawson, Damián Biss; los ministros de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera; de Economía, Oscar Antonena; el presidente del IPV, Carlos Simionati; la gerenta General del organismo, Ivana Papaianni; concejales, funcionarios municipales, empresarios e invitados especiales.

Techo propio

Al respecto, Mariano Arcioni manfiestó que “siempre cuando uno anuncia la construcción de viviendas, como así también en el momento de la entrega de las mismas, es uno de los más importantes para los que gobernamos, porque se cumplen anhelos, y ese deseo se concreta, permitiendo que uno pueda proyectar a futuro con la tranquilidad de tener un techo propio, luego de tanto esfuerzo, sacrificio y de tantas veces que le han prometido”.



214 viviendas para Rawson

En el mismo sentido, el Gobernador valoró que “gracias al trabajo impecable que se viene haciendo desde el IPV, junto a los Ministerios de Infraestructura y Economía podemos hoy proyectar para Rawson 214 viviendas, con una inversión de casi mil millones de pesos, de las cuales se han ejecutado casi el 60% de las mismas, como hace poco tiempo atrás habíamos realizado con las 6 unidades habitacionales destinadas a los bomberos voluntarios de la capital”.

Poner a Rawson de pie

“De esto se trata gobernar, porque uno escucha en estos momentos de campaña que tanto se dice y que tan poco se concreta, sabiendo que los que han tenido la oportunidad no lo han hecho, y yo me siento orgulloso de estar trabajando con un equipo de Gobierno que cumple, pero también con un intendente, como Damián Biss, que ha decidido poner a Rawson de pie, dándole el valor de lo que se merece una capital de la provincia como la nuestra, tan rica y tan mal distribuida muchas veces en los recursos”, indicó el mandatario provincial.

A su vez, Arcioni aprovechó la ocasión para remarcar que “en los tiempos en los que vivimos, no puede ser que Rawson no tenga un gimnasio municipal, por eso la semana que viene vamos a estar llamando a licitación, para esta obra de 380 millones de pesos; próximamente se estará avanzando con la obra de la planta potabilizadora de agua, que demandará unos 1200 millones de pesos y se concretará con ayuda de Nación, a través del Enhosa”.

Asimismo, el gobernador repasó que “también hemos avanzando con las obras del área de pediatría del Hospital Santa Teresita, que ya se inauguró; la plaza principal de la ciudad, Guillermo Rawson; la remodelación del Cine Teatro José Hernández, y otras obras más que han demandado un esfuerzo tremendo de parte del Gobierno Provincial y que poco se dice”.



Equilibrio

“Pero además, debemos continuar brindándole respuestas a la gente, como son las viviendas, los servicios u otros temas, intentando siempre buscar un equilibrio con el dinero que ingresa y como invertirlo para satisfacer y cumplir con todos”, señaló Arcioni

Por su parte, el intendente de Rawson, Damián Biss, destacó que “fue una semana de muchas emociones, tuvimos anuncios muy importantes en el marco del mes aniversario, con gestiones y proyectos que veníamos trabajando con el gobierno provincial., por eso no queda más que agradecerles por el acompañamiento”.

Obras para la capital

Finalmente, el jefe municipal explicó que “hay un gran desafío por delante, estos 2 años hemos podido dar pasos muy importantes, tanto con obras financiadas por Provincia como por Nación, vamos a ir por mas, como es el caso del Gimnasio N° 2; la ampliación de la planta potabilizadora, y avanzaremos con la construcción de 214 viviendas, obras que son muy importantes y necesarias para la ciudad”.